В Черновцах сторонники УПЦ МП пытались захватить Собор: полиция применила слезоточивый газ. Фото и видео

В Черновцах из-за Свято-Духовского собора происходит столкновение: возле храма собрались несколько сотен сторонников УПЦ МП, которые пытаются прорваться в храм. Их в свою очередь пытается сдерживать полиция, правоохранители даже применили слезоточивый газ.

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О якобы захвате храма сообщила местная епархия УПЦ МП. Городской голова Роман Кличук сначала написал в Facebook, что сегодня "исторический день для Единой Поместной Церкви Украины" и поздравил прихожан с тем, что в храме будет звучать украинская молитва. Но впоследствии мэр удалил собственное сообщение.

Как рассказывает Суспільне.Чернівці, людям удалось смять полицейский кордон, проломить ограждение и попасть в храм.

"Мы сразу направили все наряды, которые несут службу по охране общественной безопасности и порядка, чтобы разобраться в ситуации. Применили статью 36: запрещаем вход на территорию храма, чтобы провести проверку, дать юридическую оценку и квалификацию события", – прокомментировали вещателю ситуацию в полиции.

Указанный храм еще в феврале 2025 года на основании голосований перерегистрировали как Православную церковь Украины. Как отметил епископ ПЦУ Феогност, сегодня в храме должны были провести первую молитву на украинском языке.

Мэр Кличук, поздравивший "прихожан и духовенство с законным и справедливым решением", почему-то удалил из сети собственное поздравление.

Черновицко-Буковинская епархия УПЦ МП сообщает о якобы захвате храма.

Когда полиция оцепила храм, сторонники УПЦ перекрыли улицы вокруг сооружения, потому что не могли попасть в Собор.

Из-за этого местные пассажироперевозчики даже частично изменили маршруты.

Так или иначе, сторонники УПЦ несколько раз пытались проломить ворота и ограждение храма, и полиции поначалу удавалось их сдержать.

Причем правоохранители дважды применили слезоточивый газ. Но в конце концов верующие и священники УПЦ МП сломали ограждение и зашли на территорию храма.

На входе в храм также стояла полиция - в них бросали различные предметы. Двери храма частично повредили. Епархия УПЦ, которая не признает переход храма в ПЦУ, таки попала в Собор и сейчас остается там.

За медицинской помощью из-за столкновения обратились ориентировочно 30 человек, рассказали медики одной из бригад скорой. Всего на месте работали пять бригад медиков.

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