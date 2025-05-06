Героизировали россиян и ждали оккупации: СБУ задержала трех попов УПЦ МП

Служба безопасности Украины разоблачила трех клириков УПЦ Московского патриархата, которые героизировали российских оккупантов и ждали захвата Киевской и Черкасской областей. Им грозит по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Об этом во вторник, 6 мая, сообщили пресс-службы СБУ и Черкасской областной прокуратуры. По данным следствия, во время проповедей и общения с прихожанами священнослужители оправдывали преступления России и призывали к поддержке агрессора.

В частности, на Киевщине разоблачили руководителя одной из религиозных общин УПЦ МП Фастовского района, который в разговорах с верующими героизировал россиян и выражал надежду на захват области.

Он также распространял фейки об украинских военных и отрицал авиаудары армии РФ по гражданской инфраструктуре.

Долгое время он проживал на Луганщине, но после начала полномасштабного вторжения переехал в Киевскую область и возглавил один из местных приходов.

В Черкасской области в свою очередь задержали еще двух прокремлевских агитаторов- настоятеля церкви и монаха мужского монастыря УПЦ МП.

Они восхваляли российского диктатора Владимира Путина и его оккупантов.

Клирики также выражали надежду на захват области.

Руководитель храма регулярно посылал верующим сообщения в поддержку оккупации востока Украины нашего государства.

Инициированные СБУ судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности клириков в пользу Москвы.

Во время обысков у них обнаружена прокремлевская литература и телефоны с доказательствами распространения российской пропаганды.

Следователи СБУ сообщили им о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание вооруженной агрессии России).

Фигурантам грозит по восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Киеве и Киевской, Черкасской областях под процессуальным руководством областных прокуратур.