В Чернобыльской зоне потушили масштабный пожар, который длился две недели. Фото и видео

В Чернобыльской зоне отчуждения спасатели полностью ликвидировали масштабный лесной пожар, борьба с которым продолжалась две недели. Благодаря слаженной работе спасателей удалось не допустить распространения огня на обширные территории, а уровень радиационного фона на протяжении всего времени оставался в пределах нормы.

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Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям. Спасатели работали две недели.

Огонь тушили две недели

По информации ГСЧС, пожар в Чернобыльской зоне отчуждения охватил лесную подстилку и валежник. Спасатели тушили огонь в течение двух недель.

К ликвидации возгорания были привлечены спасатели Киевской области, которые работали совместно с другими службами. Работы продолжались без перерыва до полной ликвидации пожара.

Удалось не допустить распространения пламени

В ГСЧС отметили, что благодаря профессиональным и скоординированным действиям всех подразделений удалось удержать ситуацию под контролем и не допустить распространения огня на значительные площади.

Спасатели подчеркнули, что на протяжении всего периода тушения пожара оперативная ситуация оставалась под контролем.

Радиационный фон не превышал норму

Особое внимание во время ликвидации пожара уделялось мониторингу радиационной обстановки.

В ГСЧС сообщили, что специалисты регулярно проводили замеры радиационного фона. По их результатам, в течение всего времени показатели оставались в пределах естественных значений и не превышали допустимых норм.

На сегодняшний день пожар в Чернобыльской зоне отчуждения полностью ликвидирован.

Напомним, что 3 июля в Чернобыльской зоне отчуждения было зафиксировано четыре очага возгорания. На одном из участков площадь пожара достигала 130 га.

Как сообщал OBOZ.UA, тушение пожара в Чернобыльской зоне осложнялось тем, чтопоблизости нет источников для забора воды, в результате чего воду приходилось доставлять на значительные расстояния. Это существенно затрудняло ликвидацию пожара.

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