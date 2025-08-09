В боях за Украину погиб 21-летний снайпер с позывным "Тренер" с Киевщины. Фото

На Покровском направлении фронта в бою оборвалась жизнь молодого воина Даниила Пархоменко из Бучи Киевской области. Боец-снайпер с позывным "Тренер" добровольно присоединился к войску в начале полномасштабной войны.

Защитнику навеки остался 21 год. О потере сообщили его знакомые в Facebook.

Что известно о Герое

Даниил Александрович Пархоменко родом из Бучи был участником ОО "Объединение защитников Ирпеня". Парень увлекался мотоциклами.

В апреле 2022 года он добровольно встал на защиту Украины. Воин был снайпером, дослужился до командной должности.

"Он был настоящим воином – спокойным, решительным, несокрушимым. Всегда впереди, всегда там, где труднее всего. До конца оставался воином. Это потеря, которая не укладывается в голове. Не привыкнем. Не простим. "Тренер", ты навсегда с нами – в строю, в сердце, в памяти. Склоняем головы. Слава Герою. Вечная память", – отметили побратимы.

Украинский религиовед и философ Юрий Черноморец, который как волонтер занимается сбором средств на закупку снаряжения для снайперов, указал, что Даня был для него как родной.

"За эту войну вырос в очень хорошего снайпера, которому дали винтовку "Бахмут", когда освоил 338-й калибр. Радовался, когда вырос до командира, помогал ему чем мог... Больно и потому, что враг сумел, и потому, что если бы была реформирована вся армия, Даня бы вырос еще больше, и был жив. Такие у меня переживания, такие мысли и ощущения!... Этот воин был из Бучи, в которой я вырос. Родная душа... Вечная память!" – написал он.

Защитник Даниил Пархоменко погиб 2 августа на Покровском направлении. У него остались родители.

В пятницу, 8 августа, Буча попрощалась с защитником. Похоронили его на Аллее Героев.

"Очень трудно говорить о тебе в прошедшем времени... Как оказалось, нам не суждено было быть всю жизнь вместе, как мы об этом мечтали. Хотя ты и говорил всегда мне, что рано умрешь – но не настолько... Тебе всего 21 год. Ты был чрезвычайно храбрым, мужественным, сильным, преданным, смелым, решительным и еще множество слов, которые описывают тебя, как настоящего мужчину, несмотря на твой юный возраст! Ты всегда шел туда, где тяжелее всего, спасал всех кого мог, подставляя себя под смертельные риски. Ты действительно ангел-хранитель!" – написала любимая погибшего защитника.

Что предшествовало

Ранее в Буче попрощались с 28-летним воином Александром Могилатом. Он так же стал на защиту страны еще в 2022 году. Служил боец в рядах Национальной гвардии. Жизнь защитника оборвалась 5 июля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи Покровска на Донетчине.

В один день со снайпером Даниилом Пархоменко в Буче похоронили 34-летнего защитника Сергея Кравченко. Мужчина присоединился в ряды ВСУ в октябре 2022 года. Служил на Харьковщине и Донетчине. Во время оккупации Бучи Сергей помогал пожилым людям, а за службу получил нагрудный знак "За образцовую службу" и награды от командования.

Как сообщал OBOZ.UA, на фоне ожесточенных боев на направлении в Покровске еще остаются более тысячи гражданских. Заехать в город практически невозможно, поэтому к эвакуации горожан местные власти привлекают украинских военных. Оккупанты продолжают обстреливать населенный пункт: бьют по мирным жителям и эвакуационному транспорту.

