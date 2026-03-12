В 19 лет потерял мать: на войне погиб пограничник из Одесской области. Фото
На войне погиб старший сержант Государственной пограничной службы Украины Артем Таран из Одесской области. Он выполнял боевое задание на Днепропетровщине, где 11 марта российские военные атаковали позицию украинских защитников FPV-дроном в районе Никополя. Военному было 26 лет.
О гибели военнослужащего 12 марта сообщили в пресс-службе Подольского пограничного отряда. Информацию предоставили Общественному. В подразделении подтвердили, что Артем Таран погиб во время выполнения боевого задания в результате удара российского беспилотника по стартовой позиции.
Жизнь военного
Артем Таран родился 13 декабря 1999 года в селе Петрово Кировоградской области. Учился в школе-интернате в Кропивницком, где получил полное общее среднее образование. В семье он был единственным ребенком.
Когда Артему было 19 лет, он потерял мать. После этого рядом с ним оставалась бабушка Людмила. В детстве парень увлекался спортом и активным отдыхом. Впоследствии получил звание мастера спорта по хортингу.
Служба и боевой путь
Срочную службу в рядах Государственной пограничной службы Украины Артем Таран проходил с 16 июля 2020 года по 19 июля 2021 года. После ее завершения подписал контракт и продолжил службу.
Почти пять лет военный работал кинологом. Вместе со служебной немецкой овчаркой Йорной они выполняли задачи и неоднократно получали ведомственные награды за профессионализм.
Полномасштабное вторжение России пограничник встретил в Одесской области. В составе мобильного пограничного подразделения он выполнял боевые задачи на разных направлениях – в Донецкой области, Сумской области и Запорожье. Артем Таран имел статус участника боевых действий.
В сентябре 2025 года военный вместе с подразделением отправился на Запорожское направление. 11 марта 2026 года российский FPV-дрон ударил по стартовой позиции украинских защитников в районе Никополя Днепропетровской области.
В результате этой атаки Артем Таран погиб.
