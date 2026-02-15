'Уже не сом': 'Друга Ріка' начала сбор для ГУР на 15 млн грн

Украинская группа "Друга ріка" вместе с сетью мультимаркетов "Аврора" и сервисом поиска работы Work.ua запустили благотворительный сбор в поддержку Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Благотворительный клип "Другої Ріки" и цель сбора

Для продвижения сбора артисты сняли ироничный римейк легендарного хита "Вже не сам" под названием "Вже не сом".

Кампания имеет четкую практическую цель – собрать средства для нужд ГУР МО Украины. Собранные 15 млн грн планируют направить на:

- катер для эвакуационных миссий по спасению разведчиков;

- дроны MAVIC 3T;

- серверное оборудование.

Присоединиться к сбору и сделать донат можно по ссылке.

Кампания посвящена масштабному шоу "Я є! 30 років" и туру группы, старт которого состоится 8 марта во Дворце спорта, и имеет целью собрать средства на катер для эвакуационных миссий по спасению разведчиков, дроны Mavic 3T и серверное оборудование.

В центре видео "Вже не сом" – лирический герой, который проходит путь внутренней трансформации, указано в пресс-релизе. По легенде клипа, именно на этом озере в 1976 году якобы поймали самого большого сома в истории Киева. Финальные сцены разворачиваются в открытой консервной банке, где играет группа. Это символ выхода за рамки и жест свободы.

"Песня "Уже не сом" помогает собрать средства для ГУР, наша цель – 15 млн грн. Она приобрела новые смыслы и должна выполнить свое прямое назначение. Каждая нормальная группа, которая давно на сцене, имеет самокритику и спокойно относится к таким экспериментам", – рассказал фронтмен группы Валерий Харчишин.

Как снимали клип "Уже не сом"

Видео сняла продакшн-команда Piece of Studio, известная работами с Badstreet Boys и проектом "Нашебачення". В клипе появляются комики Марк Куцевалов, Артем Дамницкий и дуэт "Бампер и Сус".

"Я помню наши первые репетиции. Мы очень тщательно готовились к съемкам клипа, еще за месяц до начала выезжали на Днепр, осматривали локацию. Валерий нырял, а я ловил его в воде — был неким импровизированным рыбаком. Дольше всего Харчишин пробыл под водой почти три минуты. Валерий учился быть сомом, и это было очень интересно и увлекательно. Меня искренне удивило это перевоплощение — у него все получилось",— с юмором рассказал о подготовке к съемкам Марк Куцевалов, сыгравший ведущего новостей.