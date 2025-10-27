Склоняем головы в скорби: на войне погиб Герой с Херсонщины

Печальная весть потрясла общину на Херсонщине. В боях против российских оккупантов погиб Кобельчук Сергей Анатольевич – житель Берислава, чья семья проживает в Большой Александровке. Защитник героически погиб 24 октября 2024 года вблизи населенного пункта Измайловка Покровского района Донецкой области.

О гибели воина сообщила начальница отдела делопроизводства Великоалександровского поселкового совета Наталья Андрюшкина. Она отметила, что громада с болью восприняла потерю еще одного сына Украины. С 24 октября прошлого года Сергей считался пропавшим без вести, и только сейчас родные получили подтверждение трагической новости.

Кобельчук Сергей служил стрелком-санитаром второго механизированного отделения второго взвода второй механизированной роты механизированного батальона воинской части А4962. Он выполнял боевую задачу, спасал побратимов и до последнего оставался на позиции. Коллеги вспоминают его как спокойного, уравновешенного человека, который всегда приходил на помощь.

Память и уважение

Сергей погиб, выполняя свой воинский долг – защищая независимость Украины. В громаде объявлен траур, люди приносят цветы и лампадки к памятным местам. В сообщении поселкового совета отмечается:

"Скорбим вместе с семьей. Склоняем головы в глубокой скорби. Помним каждого и каждую, кто отдал жизнь за Родину".

