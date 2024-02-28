Услышать его можно редко: что означает трогательное украинское слово 'ланіти'

Язык постоянно развивается, наполняясь новыми лексемами и оборотами. Однако есть много колоритных слов, которые, к сожалению, уже почти не употребляют.

Например, трогательное слово "ланіти" ныне редко где встречается. OBOZ.UA разбирался, что оно означает и когда его следует использовать.

"Ланіти" употребляется в значении существительного и глагола. Существительное "ланіти" является синонимом к слову "щеки".

К примеру:

Олесині ланіти вмить поблідли, а сама дівчина ледь трималася на ногах.

На Мотриних ланітах заграли ямочки від усмішки.

Это слово можно часто увидеть в произведениях классиков:

Молодії ланіти, очі і уста [у Марії] Марніють зримо (Тарас Шевченко).

"На твоїх ланітах, як говориться в таких випадках, палає рум՚янець досади" (І. Микитенко).

В значении глагола "ланіти" означает "краснеть".

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