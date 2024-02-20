Как перевести на украинский слова 'нравственный' и 'похабный': правильные варианты

Украинский язык богат синонимами, что позволяет точно и лаконично высказывать мысли. Однако, из-за большого влияния русского языка, у многих людей возникают сложности с переводом и употреблением некоторых слов, в том числе "нравственный" и "похабный".

Ответ на вопрос о том, как избежать кальки и общаться грамотным и дерусифицированным украинским языком, дал покойный доктор филологических наук Александр Пономарев.

У русского слова "нравственный" нет похожего по звучанию украинского соответствия. Обычно предлагают использовать слово латинского происхождения "моральний". Как отметил Александр Пономарев: "То, что слово латинское, не делает ему иной характеристики".

Однако поскольку в термине "нравственный" – это фактически перевод русского слова,Институт философии Национальной академии наук Украины предложил переводить "нравственный", как "моральнісний".

Относительно негативно окрашенного слова "похабный", филолог предлагает варианты "сороміцький" и "паскудний". Также можно использовать схожие по значениям слова "пошлый, банальный, избитый", что с русского переводится как "пошлый".

Кроме этих терминов есть еще несколько словосочетаний и слов, вызывающих вопросы. К примеру "лечащий врач". Если переводить дословно, то в украинском языке возникает тавтология. К тому же, в Украине все врачи по умолчанию считаются лечещими. Поэтому следует говорить "персональний лікар" или "особистий лікар".

"Падший", "падший ангел" лучше перевести не как "падаючий", ибо это вероятно создаст недоразумение, а употреблять слово "грішний янгол".

В завершение Александр Пономарев напомнил, что следует употреблять не "контроль над якістю", а "контроль якості", а "проголосувати закон" заменять на "проголосувати за закон".

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