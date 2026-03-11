Ушел на фронт добровольцем в 2022-м: на войне погиб экс-медийщик Владимир Фомиченко-Закуцкий. Фото

Во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб Владимир Фомиченко-Закуцкий, бывший директор по маркетингу "Заборона Медиа". Смерть защитника официально подтвердили 10 марта.

О трагедии сообщила руководитель Фонда 2402 (Daily Humanity) и соучредитель Заборона Медиа Екатерина Сергацкова. По словам женщины, воин погиб 26 февраля 2026 года в Покровске.

С 2021 года Владимир работал директором по маркетингу "Заборона Медиа", где участвовал в развитии бизнес-модели и развитии аудитории. До работы в медиа мужчина долгое время работал в киноиндустрии и занимался маркетингом в Film.ua.

Также он был причастен к запуску фонда 2402 Foundation. В первые месяцы полномасштабного вторжения мужчина волонтерил, помогал организовывать тренинги по безопасности для журналистов, распространял информацию о мероприятиях и помогал искать необходимых специалистов.

В конце 2022 года Владимир пошел служить в армию. Свое решение он объяснил обязанностью защищать страну.

"Он ушел на фронт в конце 2022 года, говорил, что не может больше оставаться гражданским, потому что у него есть обязанность защищать страну и всех нас. Был простым солдатом, но много учился и быстро научился управлять дронами и наводить дронами большие, сложные системы, в частности иностранные", – рассказала медийщица.

