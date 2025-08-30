Урожай будет до заморозков: чем подкормить кабачки
Кабачки – одни из самых неприхотливых культур на огороде. Они щедро благодарят плодами, но опытные огородники знают: есть несколько хитростей, которые помогут продлить плодоношение даже до первых заморозков.
Речь идет не о дорогих удобрениях, а о простых и доступных методах. OBOZ.UA рассказывает, чем подкормить кабачки.
Совет 1
Эксперты советуют удаление первых завязей. Этот прием может показаться странным, ведь огородники, наоборот, ждут первых плодов.
Но на самом деле ранние завязи отнимают много сил у растения, и оно быстрее истощается. Если несколько первых завязей убрать, кабачок активирует процессы восстановления и формирует новые цветы и завязи. В итоге плодоношение длится дольше, а урожай получается значительно щедрее.
Совет 2
Еще один секрет заключается в обычном молоке. Но важно брать домашнее, а не магазинное пастеризованное.
Для приготовления раствора понадобится ведро воды и 200 мл молока. Этим составом можно как поливать под корень, так и опрыскивать листья пульверизатором. Подкормка не только продлевает период плодоношения, но и защищает кабачки от некоторых грибковых болезней.
Всего две простые хитрости – удаление первых завязей и полив молочным раствором – способны существенно продлить жизнь кабачковых грядок.
