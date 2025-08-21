Как ухаживать за капустой в сентябре: вот, что нужно изменить

Сентябрь – решающий месяц для капусты. Кочаны уже набрали вес, но до сбора урожая для хранения или квашения еще остается несколько недель. В этот период главная задача – не допустить растрескивания кочанов и защитить их от вредителей.

Неправильный полив, избыточная подкормка или отсутствие профилактики могут свести на нет все труды. Поэтому в начале осени правила ухода меняются, и от того, насколько они будут соблюдены, зависит качество и длительность хранения урожая. OBOZ.UA рассказывает об основных нюансах.

Нужны ли подкормки

В конце лета капуста уже не нуждается в активной подкормке. Если кочаны крупные и плотные – от любых удобрений лучше отказаться, ведь дополнительное питание может спровоцировать их растрескивание.

Исключение – случаи, когда листья большие, а сам кочан еще мал. В такой ситуации можно подкормить растение калийным удобрением, стимулирующим формирование плотной сердцевины. Азот в сентябре капусте не нужен: он стимулирует рост зелени, а не кочана, да и к тому же повышает риск порчи урожая.

Правила полива

Осенняя прохлада сохраняет влагу в почве значительно дольше, чем летняя жара. Поэтому полив в сентябре сокращают до минимума, избегая резких "скачков" в увлажнении земли.

Вместо обильного полива раз в неделю лучше проводить легкое дождевание через каждые 1–3 дня в жаркую погоду, увлажняя лишь верхний слой почвы. Избыток воды в это время – основная причина треснувших початков.

Хорошим помощником станет мульча из древесных опилок: она стабилизирует влажность и не дает земле быстро пересыхать.

Правила ухода за капустой

Чтобы замедлить чрезмерное наливание кочанов, огородники пользуются старым и проверенным приемом: частично обрывают боковые корешки, оставляя лишь центральный. Так растение получает меньше влаги, и даже в дождливую погоду кочан не "перерастает" и не трескается.

Если уже появились первые признаки растрескивания – небольшие разрывы верхних листьев, – процедуру стоит провести незамедлительно.

Санитарная обрезка листьев

Осенью капуста активно "перебрасывает" питательные вещества из листьев в кочан, поэтому важно не мешать этому процессу. Удаляют только нижние листья, лежащие на земле, пожелтевшие, с пятнами или поврежденные вредителями. Чистые грядки – залог здорового урожая.

Борьба с вредителями

Особенно опасна капустная совка – серая бабочка, чьи крупные зеленые гусеницы способны пробраться внутрь кочана. Самая простая защита – накрыть грядку специальной сеткой.

Еще один враг – слизни. Они любят влажные укрытия, поэтому важно убирать нижнюю листву, сорняки и мусор между рядами. Землю вокруг початков можно посыпать золой, песком или рассыпать опилки – скользкая и сухая поверхность для них непроходима.

