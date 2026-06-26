Упрощенные переводы в пределах одного корпуса: Минобороны запускает тестирование новой программы в Армия+

Министерство обороны совместно с Генеральным штабом ВСУ приступило к бета-тестированию упрощенной системы перевода военнослужащих через приложение "Армия+" в рамках одного армейского корпуса. Механизм предусматривает подачу рапортов в электронном формате и на первом этапе будет работать в рамках 16-го и 19-го армейских корпусов ВСУ.

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Об этом 26 июня сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. Он добавил, что его ведомство хочет "сделать процесс понятным для военнослужащих, сохранив боевую устойчивость подразделений".

Как это работает

"Военнослужащий сможет подать рапорт через приложение "Армия+" для перевода между воинскими частями, входящими в состав или находящимися в оперативном подчинении соответствующего корпуса. Подать рапорт могут военнослужащие рядового и сержантского состава, проходящие службу в определенных корпусах, не занимающие офицерские должности и не находящиеся в СЗЧ", – отметил Федоров.

Все этапы – подача рапорта с электронной подписью; отслеживание статуса рассмотрения; получение решения и разъяснений – проходят через приложение "Армия+".

Важно: переводы возможны только в пределах операционной зоны одного корпуса с установленными сроками рассмотрения и "ежемесячными лимитами на количество переводов". По словам министра, такие ограничения существуют, "чтобы сохранить боевую устойчивость подразделений".

"Бета-тестирование продлится до 24 сентября. После пилотного запуска и оценки результатов планируем масштабировать это решение. А для тех, кому нужна консультация по условиям перевода, работает служба поддержки в приложении "Армия+" и бесплатная горячая линия Минобороны", – добавил министр.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что количество случаев самовольного оставления части среди новобранцев удалось существенно сократить благодаря изменению подхода к подготовке мобилизованных. Вместо ужесточения контроля и наказаний в армии сделали ставку на поддержку, информирование и адаптацию людей к новым условиям службы.

А вернуться из СЗЧ можно также через приложение "Армия+".

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