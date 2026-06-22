Уровень СЗЧ среди новобранцев снизился на 14 %: что такое курс адаптации перед БЗВП и как он работает

Число случаев самовольного оставления части среди новобранцев удалось существенно сократить благодаря изменению подхода к подготовке мобилизованных. Вместо ужесточения контроля и наказаний в армии сделали ставку на поддержку, информирование и адаптацию людей к новым условиям службы.

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В результате это позволило снизить уровень самовольного оставления части на 14%. Об этом сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова.

Адаптационный курс перед базовой общевойсковой подготовкой внедрялся постепенно в течение более года и в настоящее время является обязательным для всех мобилизованных. Идея курса возникла во время обсуждения путей противодействия самовольному оставлению части в учебных центрах.

Тогда среди предложенных решений преобладали инициативы по ужесточению ответственности и введению дополнительных ограничений для новобранцев. В свою очередь, команда военного омбудсмена предложила сосредоточиться на поддержке мобилизованных в первые дни службы.

Параллельно было инициировано сокращение программы БЗВП для ограниченно годных военнообязанных, а также разработана концепция "приветственного набора" с предметами первой необходимости для новобранцев. В то же время именно адаптационный курс стал одним из ключевых проектов, реализация которого потребовала наибольших усилий.

Сначала программу поддержали инструкторы и командиры учебных центров, впоследствии к эксперименту присоединилось оперативное командование "Запад". После положительных результатов инициативу поддержало командование Сухопутных войск и другие структуры ВСУ, а в феврале 2026 года она была закреплена приказом Главнокомандующего.

Курс длится три дня и предшествует началу базовой общевойсковой подготовки. Он включает занятия по правовым вопросам, финансовой грамотности, психологической поддержке и истории Украины. К проведению тренингов привлекаются представители общественных организаций, правозащитники, ветераны и профильные специалисты.

Как отметила руководительница Frontline Reforms и ветеран Виктория Дворецкая, новобранцам важно не только приобрести военные навыки, но и понимать свои права, перспективы службы и механизмы поддержки. Именно отсутствие такой информации часто становится одной из причин дезориентации мобилизованных в первые недели пребывания в учебных центрах.

По оценкам британских партнеров, которые помогали с привлечением экспертов к программе, сокращение случаев самоубийств среди новобранцев составило около 18%.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что если военнослужащий самовольно покинул воинскую часть, у него есть возможность вернуться в подразделение через программу "Армия+". Такой механизм возвращения максимально быстрый, прозрачный и простой.

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