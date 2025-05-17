Умеренные дожди и даже мокрый снег: какие области Украины накроет непогода в субботу, 17 мая

В Украине 17 мая, согласно последнему прогнозу погоды, будет весь день облачно, но с прояснениями. Причем в южных, центральных, Киевской и Черниговской областях ожидаются умеренные дожди.

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Об этом рассказали специалисты Укргидрометцентра. По их словам, в стране ожидают небольшой, северо-западный ветер (всего 5-10 м/с), но на Левобережье он юго-восточный, и местами могут быть порывы до 15-20 м/с.

Температура сегодня ночью 6-11°, несколько холоднее в западных областях, где 2-7° тепла. Днем 11-16°, но на востоке и юго-востоке страны 18-23°.

А в Карпатах ожидают мокрый снег и дождь, причем температура в течение суток не превысит 2-7° тепла.

На Киевщине и в столице также все сутки облачно с прояснениями и "днем умеренные дожди". Температура в области днем будет 11-16°, а в Киеве – 12-14°.

Как отмечают синоптики, с 17 по 19 мая территория Украины будет оставаться в поле пониженного давления и прохладной воздушной массе с северо-запада. Неустойчивую погоду с чередованием небольших и умеренных дождей у нас будут формировать два циклона.

Первый с центром над Польшей, второй будет перемещаться с Балкан в северо-восточном направлении через юг и центр Украины. Связанные с ними атмосферные фронты и обусловили прохладную погоду на эти дни.

Как сообщал OBOZ.UA, климат в Украине все больше выходит за пределы нормы. По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Веры Балабух, ситуация с климатом в Украине уже не просто тревожная – она демонстрирует устойчивую тенденцию к ухудшению.

Так, май в Украине оказался холоднее климатической нормы. Однако уже с 21-22 мая ожидается постепенное потепление, которое продлится до конца месяца. По словам заведующей отделом агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяны Адаменко, настоящее летнее тепло придет медленно.

Ранее сообщалось, что календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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