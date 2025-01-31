Умеренные дожди, а местами мокрый снег: синоптики дали прогноз погоды на первые выходные февраля

Последний месяц зимы в Украине начнется изменением погоды. В первые выходные февраля температура воздуха ощутимо снизится, в большинстве областей ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье в Украине будет облачно.

Атмосферные фронты обусловят в большинстве областей небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Умеренные дожди пройдут по всей территории кроме большинства западных, Житомирской, Киевской и Винницкой областей.

В Закарпатье ожидается небольшой мокрый снег. Увеличится снежный покров и в Карпатах. В южных и восточных областях ночью и утром местами туман.

Воздушные потоки по территории Украины будут двигаться с северо-западного направления с небольшой скоростью в пределах 3-10 м/с в зависимости от территории.

Под давлением холодного воздуха с северо-запада Европы теплая воздушная масса начнет покидать территорию нашей страны и температура ощутимо снизится.

В ближайшую ночь температура будет колебаться в пределах -1...+4. Днем столбики термометров будут достигать +2...+7. На юге Украины традиционно будет теплее всего: ночью +3...+8, а днем +7...+12.

Холоднее всего будет в Карпатах, где в течение суток температура воздуха будет сохраняться в пределах 0...-4.

В воскресенье, 2 февраля, еще больше похолодает, в ночные и дневные часы ожидается от -3 до +3. В Карпатах ночью -3...-8. Теплее всего будет на Закарпатье и юге страны, где днем столбики термометров будут достигать +6.

В Киеве и области 1 февраля облачно, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 0...+4, днем +2...+7. В Киеве ночью +2...+4, днем +4...+6.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптикини Укргидрометцентра Наталии Птухи, в начале февраля в Украину вернется зимняя погода, однако сильных морозов ожидать не стоит. В некоторых областях ожидается дождь и мокрый снег. Однако в феврале осадков будет меньше, чем в январе.

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