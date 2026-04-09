Умер во время эвакуации: на Киевщине попрощались с 49-летним Героем. Фото
Во время эвакуации в больницу из-за ухудшения состояния здоровья на Харьковщине 31 марта 2026 года умер военнослужащий Александр Новицкий. Нашего защитника похоронили в Буче Киевской области, где он проживал.
Мэр Анатолий Федорук сообщил в Telegram, что воину было 49 лет. "Вечная память и слава Герою!" – написал бучанский городской голова.
Что известно об Александре Новицком
Мужчина в 2015–2016 годах воевал в зоне АТО на Луганщине. Демобилизовавшись, работал на заводе в Буче, однако война навсегда оставила отпечаток на его здоровье.
После начала полномасштабного вторжения РФ Александр снова стал на защиту своей страны.
Новицкого вспоминают как доброго и искреннего человека, патриота с большой душой. У него остались жена Светлана, отец и брат, который также воюет.
С защитником попрощались 8 апреля в Буче, возле его дома. Последним местом упокоения стала Аллея Героев (ул. Памяти, 1).
