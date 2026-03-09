Умел дружить и всегда оставался настоящим': в боях за Украину погиб 20-летний защитник с Днепропетровщины. Фото

Защищая Украину, погиб воин из Днепропетровской области Максим Ельчанин. Он служил на Запорожском направлении, его жизнь оборвалась 24 февраля 2026 года вблизи населенного пункта Риздвянка Запорожской области. Герой остался навеки 20-летним.

О потере сообщил Telegram-канал "На часі: Кривой Рог". Отмечается, что защитник служил в Кодакской бригаде оператором беспилотных летательных аппаратов 3-го экипажа взвода БпАК 7 батальона.

Что известно о Герое

Родился Максим Ельчанин 16 мая 2005 года в селе Елизаветовка. Там он провел детство — учился в местной школе, делал первые шаги в жизни и формировал свой характер. После 9 класса поступил в ВПТУ №22 в городе Каменское.

Как вспоминают воина его родные

Близкие Героя вспоминают его щедрым, открытым и добродушным. "В Максиме сочетались юношеский пыл, внутренняя сила и мятежный дух. Он умел дружить, отстаивать свою позицию и всегда оставался настоящим", – отмечают местные медиа.

Когда пришло время выбора, Максим Ельчанин подписал контракт и стал в ряды защитников Украины: "Служил там, где нужны холодный ум, точность и выдержка, проявил себя мужественным и надежным воином".

Провели в последний путь погибшего 5 марта в родном селе. Искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам. Вечная слава Защитнику Украины!

