Украину затянет облаками: какой будет погода 20 августа

В Украине, согласно последним прогнозам погоды, все сутки 20 августасохранится умеренная облачность. Осадков в среду синоптики не прогнозируют ни в одном из регионов страны.

Видео дня

Также ветер, который сохранит юго-западное направление, будет едва ощутимым, с максимальными порывами до 5-10 м/с. Об этом говорится в соответствующем сообщении Укргидрометцентра.

Температура ночью 10-15°, хотя на юге страны будет несколько теплее, 14-19°. Однако днем воздух прогреется до 22-27°, а на юге и юго-востоке страны – до 30°.

Аналогичной будет погода на территории Киевской области и Киева – небольшая облачность без осадков, с температурой по области днем до 27° (в самой столице – 24-26°).

"Давление постепенно будет падать, однако пока сохранится погода без осадков. На ее изменения рассчитываем только 22 и 23 августа, когда поступит холодный фронт, который обусловит дожди с грозами – их ожидаем в пятницу", – объяснили синоптики.

Отдельно по Киевской области специалисты Укргидрометцентра предоставили предупреждение о пожарной опасности – как на 20, так и на 21 августа.

"Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах, при наличии источников возгорания (открытого огня)", – отметили синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!