Украину в выходные накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В эти выходные, 5-6 октября, циклон с юго-запада принесет дожди в некоторые регионы Украины. В частности, сильные осадки ожидаются на западе страны и некоторых центральных областях.

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Сухая погода сохранится только на востоке и юго-востоке. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 5 октября, умеренные дожди возможны на западе, а также в Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях. Температура на западе днем поднимется до +18 градусов, а ночью опустится до +11…+13 градусов. На востоке и юге температура будет днем до +27 градусов.

В воскресенье, 6 октября, кратковременные дожди возможны почти по всей Украине, за исключением востока. В центральных и западных областях возможны грозы и сильные дожди. Температура на востоке и юге останется высокой – до +27 градусов, на западе ожидается от +12 до +17 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжается активное противостояние между осенней и летней погодой. По словам синоптика Украинского гидрометцентра Натальи Птухи, эта "битва" еще далека от завершения. Она пояснила, что страна оказалась в эпицентре "битвы" между прохладными воздушными массами с запада и теплыми, поступающими с юго-востока.

Ранее руководитель отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что октябрь этого года ожидается несколько теплее нормы. Волны похолодания вероятны в середине первой и начале третьей декады месяца.