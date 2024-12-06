Украину в выходные накроют дожди и снег: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В течение недели в Украине преобладала сухая погода, однако в выходные в большинстве областей ожидаются дожди и мокрый снег. Также прогнозируется потепление.

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Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. Ветер будет преимущественно юго-восточный, с порывами 7-12 м/с.

В субботу, 7 декабря, почти по всей Украине, кроме юго-востока, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью температура составит -2…0 °C, днем +2…+4 °C. В южных областях и в Крыму днем прогнозируется +7…+12°C.

В воскресенье, 8 декабря, дожди ожидаются на севере и центральных регионах. Во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской областях, а также на востоке и юге страны будет в основном сухо. Ночью температура будет колебаться от 0 до +4 °C, днем +2…+4 °C. В южных областях днем несколько теплее +6…+8 °C, в Крыму до +10…+12 °C.

Ранее сообщалось, что в Украине в пятницу, 6 декабря, в День святого Николая погода будет облачной во всех областях. Ночью на Левобережье, днем практически во всех регионах, кроме запада, будет небольшой мокрый снег и дождь.

Напомним, что погода в Украине в первой декаде декабря будет соответствовать сезонной норме, однако в середине месяца возможны неожиданные температурные изменения. Ожидается активизация атмосферных фронтов, но длительных сильных морозов не прогнозируется. Об этом рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

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