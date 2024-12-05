Мокрый снег, гололед и мороз: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на пятницу, 6 декабря

В Украине в пятницу, 6 декабря, в День святого Николая погода будет облачной во всех областях. Ночью на Левобережье, днем ​​практически во всех регионах, кроме запада, будет небольшой мокрый снег и дождь.

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Украинский гидрометеорологический центр на своем сайте поделился свежим прогнозом погоды. Синоптики предупредили: в Закарпатской, восточных, большинстве центральных и северных областях есть вероятность образования гололеда и гололедицы на дорогах.

Ветер юго-восточный, со средний скоростью 5-10 метров в секунду.

В течение суток температура будет колебаться от 3 мороза до 2 тепла. Днем теплее будет на юге – от ​​+2 до +7° градусов.

В Карпатах небольшой снег. Температура ночью от -4 до -9, днем ​​от -5 до 0 градусов.

6 декабря в Киевской области день будет облачным. Ночью без существенных осадков, днем ​​небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.

Температура на Киевщине – ночью и днем ​​от 3 мороза до 2 тепла. В Киеве – от -2 до 0 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха заявила, что погода в нашей стране в первой декаде декабря ожидается в пределах нормы, а вот в середине месяца возможны температурные "сюрпризы". В Украину будут активнее заходить атмосферные фронты.

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