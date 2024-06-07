Украину в выходные накроют дожди и грозы: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В выходные, 8 и 9 июня, в Украине ожидаются дожди, иногда с грозами. Температура воздуха удержится на уровне выше 25 градусов тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Да, по всей стране ожидается переменная облачность.

Суббота, 8 июня

В Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +16...+18 градусов, днем повысится до +25...+27.

Воскресенье, 9 июня

В воскресенье будет сохраняться переменная облачность с грозовыми дождями. Однако осадки отступят с большей части страны и ожидаются только на западе. Ветер будет переменчивый, скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью останется в пределах +16...+18 градусов, днем повысится до +28...+30.

Украинский метеоролог Игорь Кибальчич ранее спрогнозировал неустойчивую погоду на неделю 3-9 июня. По его словам, Украину посетит воздушная масса субтропического происхождения, которая принесет жару до +34 градусов, однако каждый день в разных областях ожидаются дожди и грозы с градом и шквальным ветром.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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