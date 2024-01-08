Украину в начале недели охватят морозы до 17 градусов, будет снег: синоптики сказали, где будет холоднее всего. Карта

В ближайшие дни по всей территории Украины ожидаются сильные морозы. В некоторых регионах нашей страны столбики термометров опустятся до -23 градусов.

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Также синоптики прогнозируют снегопады и гололед. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 8 января, самая низкая температура воздуха будет на западе, севере, востоке и в центре Украины. Плюсовая температура сохранится только в Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму.

В течение дня в большинстве регионов прогнозируется -6…-13 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

На всей территории Украины будет снег, в некоторых областях ожидаются сильные осадки. При этом на юге нашей страны будет мокрый снег. При этом синоптики предупреждали, что в Украине на дорогах будет гололед.

Во вторник, 9 января, морозы усилятся еще больше и достигнут даже южных регионов страны. Самая низкая температура будет ночью в Черниговской и Сумской областях – до 23 градусов мороза. На севере, в центре и на западе Украине ожидается -14…-16 градусов ночью и около 10 градусов мороза в течение дня.

В этот день почти всех областях будет переменная облачность. Только на юго-востоке страны ожидаются осадки. В Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях пройдет небольшой снег. Также осадки вероятны в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях.

В среду, 10 января, морозы постепенно начнут отступать из Украины. В ночное время суток в большинстве регионов будет холодно –до 16 градусов мороза. В течение дня синоптики прогнозируют по всей территории страны от -4 до -2 градусов.

В этот день в большинстве регионов ожидается переменная облачность. Осадки вероятны только на северо-востоке Украины.

В Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях возможен небольшой снег в течение дня.

Напомним, ряд регионов Украины 7 января замело снегом. Из-за непогоды движение на дорогах затруднено, десятки авто застряли в пробках. Самая сложная ситуация в западных областях, при этом в ближайшее время улучшения погоды синоптики не ожидают.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предупреждали, что с 7 января в Украину ворвется арктический холод, самые сильные морозы ожидаются на Сумщине и Черниговщине. Однако уже с 11 января прогнозируют потепление.

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