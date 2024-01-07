Часть Украины замело снегом: ситуация на дорогах усложнена, но дальше будет хуже. Видео

Ряд регионов Украины в воскресенье, 7 января, замело снегом. Из-за непогоды движение на дорогах затруднено, десятки авто застряли в пробках. Самая сложная ситуация в западных областях, при этом в ближайшее время улучшения погоды синоптики не ожидают.

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В течение суток на дорогах прогнозируют гололедицу, а днем сильные снегопады. В частности, снег метет по всей территории Ривненской, во Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Волынской, Тернопольской, Черновицкой областях.

Ситуация на дорогах Ривненской области (видео: Ривненская ОВА)

Также снежит на Киевщине, а на Полтавщине дороги покрылп сильная гололедица.

Как сообщил начальник Ривненской ОВА Александр Коваль, больше всего снега выпало в Ривненском и Дубенском районах области – именно там сейчас больше всего дорожной техники.

"В настоящее время на автомобильных дорогах местного значения работает 24 спецмашины, на государственных автодорогах – более полусотни. В приоритете – транспортные артерии с высокой интенсивностью движения", – информировал он по состоянию на 12:43 воскресенья.

На Львовщине утром для расчистки путей области задействовали 67 единиц техники, сообщил руководитель ОВА Максим Козицкий.

"Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий во Львовской области. Прогнозируют значительный мокрый снег, местами с налипанием. Порывы ветра до 20 м/с, местами вьюги. Сейчас на дорогах есть гололедица. Обязали подрядные организации, отвечающие за состояние дорог на Львовщине, оперативно обрабатывать и очищать покрытия, особенно дорог международного и национального значения", – написал он в своем Telegram-канале.

По состоянию на 13:33 он рассказал, что из-за непогоды во Львовской области начали круглосуточную работу дополнительные десять мобильных пунктов несокрушимости, где можно загреться, зарядить телефон и выпить теплый напиток.

На Полтавщине на дорогах местного значения работали 36 дорожников, 27 машин и механизмов, использовано 274 тонны противогололедной смеси. По состоянию на 15:19 работало 12 единиц техники в Кременчугском районе и вблизи Лохвицы, сообщил глава ОВА Филипп Пронин.

По его словам, в области действует усиленное дежурство механизированных бригад подрядчиков. Также налажена связь с громадами, подразделениями ГСЧС и полиции, работает круглосуточная диспетчерская служба.

Ситуация контролируемая, заверил руководитель области и добавил, что по завершении работ на основных транспортных артериях техника будет постепенно перемещаться на дороги с меньшей интенсивностью движения.

Днем заснежило и на юге Киевской области, в местных пабликах распространили видео снегопада.

В Ивано-Франковской области в селе Подгородье Рогатинской громады автобус с пассажирами застрял на обочине, когда объезжал упавшее на дорогу дерево. Спасатели разрезали и убрали дерево и отбуксировали автобус. В нем было 15 человек, трое из них – дети. Пострадавших на месте происшествия нет, рассказали в ГСЧС.

На Тернопольщине из-за непогоды возникли пробки на трассе М19. В частности, затруднено движение от кольца из поселка Микулинцы в село Дружба. Десятки авто застряли в дороге из-за забуксовавшего в снегу грузовика, сообщают местные СМИ.

А на Хмельниччине из-за непогоды было обесточено 26 населенных пунктов (из них 17 частично) в Изяславской, Полонской и Хмельницкой громадах, сообщил первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин. Для ремонта были привлечены 5 бригад, 5 единиц техники и 16 рабочих.

Также из-за непогоды могут перекрыть трассу М30, сообщили в Госагентстве восстановления и развития инфраструктуры.

В Укргидромтецентре предупредили об опасных метеорологических явлениях. 8 января на юге дождь с переходом в мокрый снег, местами сильные осадки; гололедица, налипание мокрого снега. Днем мороз, в Черниговской и Сумской областях до -20 градусов.

На остальной территории снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с, мороз до -10, на дорогах гололедица.

По данным синоптиков, 7-10 января из-за длительных морозов будут продолжаться активные процессы ледообразования с резкими колебаниями уровней воды в Киевской, Черниговской и Сумской областях, объявлен I уровень опасности – желтый.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предупреждали, что с 7 января в Украину ворвется арктический холод, самые сильные морозы ожидаются на Сумщине и Черниговщине. Однако уже с 11 января прогнозируют потепление.

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