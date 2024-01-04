В Украину ворвется арктический холод, больше всего зацепит две области: синоптик назвала дату

С воскресенья, 7 января, в Украину вернется арктический холод, самые сильные морозы наиболее вероятны на Сумщине и Черниговщине. Однако уже с 11 января температура воздуха снова начнет повышаться.

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Такой прогноз погоды обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале. По ее данным, в пятницу 5 января Украина окажется под влиянием циклонов Annelie и Brigitta, которые ночью принесут осадки в виде дождя и мокрого снега практически по всей территории.

А днем антициклон Hannelore вытеснит осадки с запада, центра и юга. На юге даже возможны солнечные прояснения.

Температура воздуха в течение дня +2...+9 градусов, вдоль северных районов свежее, -3...+2.

В Киеве завтра ожидается небольшой дождь или мокрый снег. На дорогах скользко и мокро. Ночью 0...+3 градуса, а днем 0...-2, поэтому к вечеру гололедица окрепнет.

"С 7 января в Украину начнет заходить снова арктический холод, самые сильные морозы наиболее вероятны в Сумской и Черниговской областях. Однако уже с 11 января снова температура воздуха начнет повышаться", – прогнозирует синоптик.

По данным Укргидрометцентра, в конце недели и начале следующей на севере Украины ударят крепкие морозы. Так, на Сущине ожидается до -23 градусов, на Черниговщине – до -22.

Как сообщал OBOZ.UA, к концу недели синоптики прогнозируют по Украине морозы до -17 градусов. В целом в январе 2024 года ожидается относительно теплая погода, будет всего на 3-5 градусов холоднее, чем в декабре.

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