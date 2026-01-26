Украину снова накроет магнитная буря "красного уровня": что делать метеочувствительным

После небольшого перерыва вследствие чрезмерной активности на Солнце 26 января Украину снова накроет сильная магнитная буря. Сила природного явления достигнет "красного уровня".

Об этом говорится в прогнозе на портале Meteoagent. Уже во вторник, 27 января, геомагнитная активность опустится до "зеленого уровня" – в пределах нормы.

Уровень геомагнитной активности оценивают по шкале от 0 до 9 с использованием планетарного К-индекса. Сильными магнитными бурями считаются явления с показателем 5 и выше. 26 января Землю накроет именно магнитная буря "красного уровня". В следующие два дня солнечная активность несколько снизится.

Магнитные бури могут по-разному влиять на организм, особенно на людей, чувствительных к изменениям магнитного поля Земли.

Как подготовиться к магнитным бурям

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм, следуйте нескольким простым рекомендациям:

– проверяйте магнитную активность заранее, чтобы подготовиться к бурям;

– медитация, йога или другие методы релаксации помогают организму легче переносить бури;

– сбалансированное питание, регулярная физическая активность и достаточный сон укрепляют иммунитет и выносливость;

– достаточное количество жидкости поддерживает нормальную работу организма;

– избегайте чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки во время бурь;

– ограничьте кофеин и алкоголь, они могут усиливать такие симптомы, как головная боль или бессонница;

– люди с сердечно-сосудистыми проблемами должны следить за артериальным давлением и избегать факторов, которые его повышают;

– при хронических заболеваниях или склонности к плохому самочувствию во время магнитных бурь обсудите дополнительные меры со специалистом.

Как писал OBOZ.UA, в Украине зафиксировали полярное сияние, которое стало следствием чрезвычайно мощной магнитной бури. Солнечная активность резко усилилась из-за выброса энергии от вспышки на Солнце, который достиг Земли.

