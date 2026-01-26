УкраїнськаУКР
русскийРУС

Украину снова накроет магнитная буря "красного уровня": что делать метеочувствительным

Катя Поплюйко
Новости. Общество
2 минуты
3,5 т.
Магнитная буря

После небольшого перерыва вследствие чрезмерной активности на Солнце 26 января Украину снова накроет сильная магнитная буря. Сила природного явления достигнет "красного уровня".

Видео дня

Об этом говорится в прогнозе на портале Meteoagent. Уже во вторник, 27 января, геомагнитная активность опустится до "зеленого уровня" – в пределах нормы.

Уровень геомагнитной активности оценивают по шкале от 0 до 9 с использованием планетарного К-индекса. Сильными магнитными бурями считаются явления с показателем 5 и выше. 26 января Землю накроет именно магнитная буря "красного уровня". В следующие два дня солнечная активность несколько снизится.

Украину снова накроет магнитная буря "красного уровня": что делать метеочувствительным

Магнитные бури могут по-разному влиять на организм, особенно на людей, чувствительных к изменениям магнитного поля Земли.

Как подготовиться к магнитным бурям

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь на организм, следуйте нескольким простым рекомендациям:

– проверяйте магнитную активность заранее, чтобы подготовиться к бурям;

– медитация, йога или другие методы релаксации помогают организму легче переносить бури;

– сбалансированное питание, регулярная физическая активность и достаточный сон укрепляют иммунитет и выносливость;

– достаточное количество жидкости поддерживает нормальную работу организма;

– избегайте чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки во время бурь;

– ограничьте кофеин и алкоголь, они могут усиливать такие симптомы, как головная боль или бессонница;

– люди с сердечно-сосудистыми проблемами должны следить за артериальным давлением и избегать факторов, которые его повышают;

– при хронических заболеваниях или склонности к плохому самочувствию во время магнитных бурь обсудите дополнительные меры со специалистом.

Как писал OBOZ.UA, в Украине зафиксировали полярное сияние, которое стало следствием чрезвычайно мощной магнитной бури. Солнечная активность резко усилилась из-за выброса энергии от вспышки на Солнце, который достиг Земли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!