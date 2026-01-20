Полярное сияние в Украине вызвала экстремальная магнитная буря: детали и зрелищные фото

В Украине зафиксировали необычное природное явление – полярное сияние, которое стало следствием чрезвычайно мощной магнитной бури. Солнечная активность резко усилилась из-за выброса энергии от вспышки на Солнце, который достиг Земли.

В результате небесное свечение появилось в регионах, где его почти никогда не наблюдают. Магнитная буря достигла опасных уровней и могла влиять как на самочувствие людей, так и на работу техники. Явление вызвало широкий резонанс в соцсетях. Украинцы массово делились фото и видео редкого сияния.

Экстремальная солнечная активность и ее последствия

В понедельник, 19 января, уровень солнечной активности достиг К-индекса 9 – это максимальный "красный" уровень, соответствующий чрезвычайно сильным магнитным бурям. Уже на следующий день, 20 января, показатель несколько снизился, однако оставался опасным – К-индекс составлял 7,7. Такие значения свидетельствуют о способности бурь влиять на здоровье людей, в частности вызывать головную боль, усталость и перепады давления.

Поток солнечной плазмы создал яркие полярные сияния в нетипичных широтах. Именно это позволило наблюдать явление даже на территории Украины.

Специалисты предупреждают, что подобная солнечная активность может нарушать спутниковую связь и снижать точность GPS-навигации.

Центр прогнозирования космической погоды Национальной метеорологической службы США зафиксировал солнечную радиационную бурю уровня S4 – четвертого из пяти возможных, пишет CNN.

По словам экспертов, это самая мощная буря такого типа более чем за 20 лет, последний раз подобные показатели фиксировали в октябре 2003 года. Тогда космические штормы привели к отключениям электроэнергии в Европе и повреждению энергетической инфраструктуры в Африке.

Нынешняя буря также представляет повышенный риск для астронавтов и авиаперелетов по полярным маршрутам. В то же время именно такие экстремальные условия значительно повышают шансы увидеть полярное сияние там, где оно обычно не появляется.

Что такое полярное сияние

Полярное сияние (лат. Aurora Borealis) – это оптическое явление в верхних слоях атмосферы, которое возникает под действием потоков заряженных частиц, которые направляет магнитное поле Земли к полюсам. Это не просто световое шоу, а видимый результат взаимодействия нашей планеты с солнечной энергией.

Как солнечный ветер превращается в свет

Процесс начинается на Солнце, которое постоянно излучает "солнечный ветер" – поток электронов и протонов. Когда эти частицы достигают Земли, наше магнитное поле (магнитосфера) отклоняет большинство из них. Однако в районах магнитных полюсов защита "пропускает" частицы в атмосферу. Там они сталкиваются с атомами газов, что приводит к их возбуждению:

Кислород на высоте около 100 км дает классический зеленый цвет.

Кислород на высоте более 200 км светится красным.

Азот окрашивает небо в синие или фиолетовые оттенки.

Магнитная буря – это сильное возмущение магнитного поля Земли, вызванное мощным выбросом корональной массы на Солнце. Чем мощнее такая вспышка, тем больше энергии получает магнитосфера.

Во время слабой солнечной активности сияние видно только за полярным кругом. Однако во время сильных бурь магнитное поле Земли настолько деформируется, что зона сияния смещается к средним широтам. Именно поэтому жители Украины иногда могут наблюдать небо красного или розового цвета.

