Украину покроют сильные дожди и грозы: где испортится погода

В понедельник, 7 октября, Украину накроют сильные дожди и грозы. Почти по всей территории погода испортится.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Синоптики отмечают, что дожди и грозы пройдут в южных, центральных, Черниговской и Сумской областях местами значительные. В западных и восточных областях небольшой дождь.

На другой территории Украины облачно с прояснениями. Ветер западный, в восточных областях южный, 7-12 м/с.

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 7-12°С, днем 11-16°С.

На остальной территории ночью 12-17°С, днем 16-21°С. В восточных областях воздух прогреется до 27°С.

В Киеве и Киевской области в понедельник, 7 октября, облачно с прояснениями, днем дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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