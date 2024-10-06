Осадки и до +16°С: прогноз погоды по Киевской области на 7 октября

В Киеве и Киевской области в понедельник, 7 октября, облачно с прояснениями, днем дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +16°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на 7 октября по Киевщине. Облачно с прояснениями, ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью 7-12°С, днем 11-16°С; в Киеве ночью около 10°С, днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 7 октября в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Утром ожидается сильный дождь. После обеда он ослабеет, но будет продолжать идти до позднего вечера.

Напомним, сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым с начала наблюдений, начиная с 1881 года. В течение девятого месяца было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

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