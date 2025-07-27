Украину накроют грозы, град и шквалы: в каких регионах объявили штормовое предупреждение

Последний понедельник июля принесет в Украину ухудшение погодных условий. В некоторых областях уже объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Синоптики предупредили, что 28 июля территорию нашей страны накроют грозы, град и шквалы.

"В западных, Житомирской и Винницкой областях облачно, значительные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°С, днем 23-28°С. В большинстве северных, центральных, Одесской и Николаевской областях облачно с прояснениями, умеренные осадки", – предупреждают синоптики.

Кроме того, в Черкасской области также местами значительные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков. Температура ночью 17-22°С, на юге до 25°С, днем 29-34°С.

В южных, Кировоградской и Днепропетровской областях местами сильная жара 35-38°С, в северных областях 27-32°С. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с.

В Киеве и области будет облачно с прояснениями. Дождь, по области умеренный, местами значительный дождь, гроза, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С. В Киеве ночью 20-22°С, днем 27-29°С.

Синоптики также предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. 28 июля ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Предупреждение об изменении гидрологической ситуации

Во второй половине суток 27 июля и в течение 28-30 июля в связи с вероятными значительными осадками, ожидается прохождение невысоких дождевых паводков с повышением уровней воды над уровнями на 8 часов 27 июля:

– На левых притоках Днестра(Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) – на 0,2-0,7 м, местами возможен начальный выход воды на пойму.

– На реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области - на 0,3-1,0 м, без негативных последствий

В местах прохождения интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.

27-28 июля в горных районах Ивано-Франковской области возможно образование локальных селевых потоков (I уровень опасности – желтый).

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

28 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди, грозы. В Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Кроме того, 28 июля в течение суток в Ивано-Франковской области ожидаются значительные дожди и грозы. Объявлено штормовое предупреждение (I уровень опасности, желтый)

Предупреждение о повышении уровней воды

Во второй половине суток 27 июля и в течение 28-30 июля в связи с вероятными значительными осадками, ожидается прохождение невысоких дождевых паводков с повышением уровней воды над уровнями на 8 часов 27 июля:

– На левых притоках Днестра(Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) - на 0,2-0,7 м, местами возможен начальный выход воды на пойму.

– На реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области - на 0,3-1,0 м, без негативных последствий.

В местах прохождения интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока.

27-28 июля в горных районах Ивано-Франковской области возможно образование локальных селевых потоков (I уровень опасности - желтый).

Предупреждение о грозах, граде и шквалах

28 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях значительные дожди, грозы. Об этом предупредили в ГСЧС.

В Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, что в понедельник, 28 июля, циклон с центром над Польшей, по имени Karlheinz будет влиять на погоду западной части Украины. Там он вызовет осадки на западе, а также частично затронет север и центр страны.

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