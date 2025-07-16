Почему ускорилось глобальное потепление: ученые указали на неожиданную причину

В последние годы мир наблюдает заметное ускорение темпов глобального потепления, начиная примерно с 2010 года, что привело к ряду рекордно теплых периодов. Это вызывает значительные вопросы среди климатологов, которые пытаются полностью понять причины этого стремительного повышения температуры.

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Хотя ранее обсуждались такие факторы, как уменьшение выбросов серы от судоходства и изменения в облачном покрове, новые исследования указывают на другую ключевую причину. Оказывается, масштабные усилия по сокращению загрязнения воздуха, особенно в Восточной Азии, играют значительную роль в этом ускорении, пишет ScienceAlert.

Раскрытие скрытого потепления

Основной вывод нового исследования заключается в том, что загрязненный воздух ранее эффективно маскировал полную степень глобального потепления. Частицы загрязнителей, такие как диоксид серы, действуют как искусственный солнцезащитный экран, отражая солнечный свет и охлаждая поверхность Земли. Это явление, известное как аэрозольное охлаждение, сдерживало антропогенное потепление примерно на 0,5°C в течение последнего века.

Однако с примерно 2013 года Восточная Азия, в частности Китай, значительно сократила выбросы диоксида серы, достигнув уменьшения на 75%. Это очищение воздуха, хотя и жизненно важное для здоровья человека, одновременно привело к устранению этого искусственного охлаждающего эффекта, позволяя поверхности Земли нагреваться быстрее.

Уменьшение загрязнения воздуха в Восточной Азии влияет на глобальные температуры двумя способами. Во-первых, оно уменьшает затеняющий эффект непосредственно над регионом. Во-вторых, меньше загрязняющих веществ переносится ветром через северную часть Тихого океана, что приводит к тому, что облака в восточной части Тихого океана отражают меньше солнечного света.

Моделирование этих изменений совпадает с наблюдениями по спутниковым данным, а также показывает относительно сильное потепление над северной частью Тихого океана, на подветренной стороне от Восточной Азии. Это подтверждает прямую связь между местными усилиями по очистке воздуха и глобальными климатическими изменениями.

Команда ученых провела 160 компьютерных симуляций, используя восемь глобальных климатических моделей. Эти симуляции имитировали сценарий очистки от загрязнения, что происходило в реальном мире с 2010 года. Результаты показали дополнительное глобальное потепление примерно на 0,07°C. Хотя эта цифра кажется небольшой по сравнению с общим потеплением на 1,3°C с 1850 года, она является достаточно значительной, чтобы объяснить недавнее ускорение. Без учета ежегодных колебаний температуры, вызванных природными циклами, такими как Эль-Ниньо, это дополнительное потепление играет ключевую роль в наблюдаемых аномалиях.

Исследование показало, что если бы долгосрочные тенденции продолжались без влияния чистого воздуха, ожидаемое потепление с 2010 года составило бы около 0,23°C. Однако фактически было измерено около 0,33°C. Эта разница примерно в 0,1°C в значительной степени объясняется очисткой воздуха в Восточной Азии. Другие факторы, способствующие этому ускорению, включают изменения в выбросах от судоходства и недавний ускоренный рост концентрации метана в атмосфере. Таким образом, сложное взаимодействие этих факторов формирует нынешнюю динамику глобального потепления.

Отмечается, что основным двигателем глобального потепления остаются выбросы парниковых газов. Очистка воздуха от загрязнения является необходимой мерой для здоровья человека, и ее давно уже нужно было осуществить. Это не вызвало дополнительного потепления, а скорее устранило искусственный охлаждающий эффект, который временно защищал планету от некоторых экстремальных погодных условий и других последствий изменения климата. Однако теперь, когда этот "занавес" снят, полное влияние накопленных парниковых газов становится более очевидным.

Глобальное потепление, вызванное выбросами парниковых газов, будет продолжаться в течение десятилетий, а их влияние на климат будет ощущаться веками. Однако аэрозоли загрязнения быстро рассеиваются в атмосфере. Это означает, что недавнее ускорение глобального потепления, обусловленное уменьшением загрязнения воздуха, может быть кратковременным явлением. По мере того как мир продолжает бороться с загрязнением воздуха, акцент смещается на необходимость срочного и значительного сокращения выбросов парниковых газов.

Этот вывод подчеркивает двойной вызов, с которым сталкивается человечество: улучшить качество воздуха для здоровья населения и одновременно ускорить действия по сокращению выбросов парниковых газов. Баланс между этими целями является критически важным, поскольку успех в одной сфере может временно усилить вызовы в другой. Для достижения устойчивого будущего необходимы скоординированные глобальные усилия, направленные на обе эти проблемы.

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