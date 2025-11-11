Украину накроют дожди с туманами: синоптики дали неутешительный прогноз на среду

В среду, 12 ноября, над Украиной удержится влажная воздушная масса, что повлечет за собой облачную и дождливую погоду. Осадки накроют всю территорию страны.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в некоторых регионах ожидаются туманы.

Так, 12 ноября солнце будет разве изредка появляться из-за облаков, будет преобладать пасмурная погода. По всей территории Украины пройдут небольшие дожди. А в юго-восточной части страны ночью и утром – еще и с туманами.

Ночь будет теплой, как для этого времени, а днем воздух не на много прогреется.

Ночью ожидается +3...+8 градусов, а днем +5...+10. На юге и востоке немного теплее – столбики термометров поднимутся до +8...+13.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Погода на Киевщине

В Киеве и области 12 ноября будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью +3...+8, днем +5...+10.

В Киеве ночью и днем +6...+8.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, в конце недели в Украине ожидается небольшое потепление. В пятницу и субботу, 15-16 ноября, воздух прогреется до +10...+12 градусов.

