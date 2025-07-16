Украину накроет сильная непогода: в ГСЧС сделали предупреждение и назвали области, которые в зоне риска

В среду, 16 июля, некоторые регионы Украины накроет сильная непогода. В частности на Западе ожидаются дожди с грозами, а в большинстве северных, центральных и южных областях – сильный ветер и местами град.

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Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Объявлен І уровень опасности – желтый.

"В среду утром и днем на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются сильные дожди с грозами. В Киеве, области и в большинстве северных, центральных, южных регионов и на Харьковщине – грозы. Местами возможен град и шквальный ветер до 15–20 м/с.", – говорится в сообщении.

В южных, большинстве центральных областей, а также в Житомирской, Киевской и Харьковской сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели призвали не разводить костры и не оставлять окурки.

По данным Укргидрометцентра, в течение ближайших трех часов с удержанием до конца суток в Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской и Одесской областях ожидаются грозы, местами град и шквалы до 15–20 м/с.

В ГСЧС предостерегли, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, коммунальных и строительных служб, а также повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому стоит быть осторожными.

Напомним, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, на территории нашей страны ожидается ощутимое снижение температуры и сильные осадки. Похолодание затронет практически все регионы, кроме востока и Запорожской области.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Киевщине в среду, 16 июля. До конца суток в регионе ожидается гроза.

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