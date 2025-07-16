Синоптики предупредили о существенном ухудшении погоды по Киевской области: что известно

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киевской области в среду, 16 июля. До конца суток в регионе будет гроза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевщины. В ближайший час с удержанием до конца суток 16 июля гроза", – говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде в первом месяце лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

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