Дожди, грозы, град и шквалы: синоптик назвала области Украины, которые накроет непогода. Карта

В Украине ожидается ощутимое снижение температуры и сильные осадки. Похолодание затронет практически все регионы, кроме востока и Запорожской области, где будет держаться жара.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram. По ее словам, что 17-18 июля дожди с грозами, градом и шквалами накроют большинство регионов страны.

Прогноз погоды в Украине на 17 июля

В четверг, 17 июля, кратковременные дожди с грозами, местами со шквалами, охватят запад Украины, Сумскую, Полтавскую, вечером – Харьковскую и Одесскую области. На остальной территории будет сухо, дневная температура составит +27...+32°C, местами на востоке до +36°C.

"Завтра, 17-го июля, умеренные градусы будут преобладать на западе Украины, в Сумской, Полтавской и даже частично на Днепропетровщине. Ожидается +20... +27 градусов На остальной территории Украины в течение дня +27... +32 градуса, на востоке и местами на юге +32... +36 градусов", – отметила Диденко.

В Киеве 17 июля будет сухо и тепло до +26...+27°C. Но уже 18 июля столицу накроют ливни, температура снизится до +20...+23°C, возможны метеочувствительные реакции.

Прогноз погоды в Украине на 18 июля

Значительное похолодание придет даже на юг, где температура снизится до +25...+29°C, а на западе и севере будет +20...+26°C. Сильная жара удержится только на крайнем востоке и в Запорожской области, где возможны +33°C.

По прогнозу синоптика, дожди 18 июля пройдут в западных и северных областях, в Винницкой, Черкасской и ночью – в Одесской области. В то же время юг и восток будут оставаться преимущественно сухими.

Диденко призывает внимательно следить за обновлениями прогнозов, отметив, что погода меняется динамично. Ведь атмосферные процессы не подстраиваются под человеческие ожидания, поэтому важно учитывать конкретные даты прогнозов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киевской области в среду, 16 июля. До конца суток в регионе будет гроза.

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