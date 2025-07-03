Украину накроет несколько волн жары: синоптик назвала даты

В июле украинцам придется пережить сразу несколько волн серьезной жары. В течение недели температура в разных регионах страны будет колебаться от умеренной до экстремальной, с пиковыми значениями до +35...+37 градусов.

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Впрочем, жару будут прерывать кратковременные ливни и грозы. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Так, в четверг, 3 июля, над большинством регионов Украины сформируется поле повышенного давления, что обусловит рассеивание облаков и стремительное повышение температуры воздуха. Больше всего это почувствуют жители Запада и Юга.

Самой жаркой будет пятница, 4 июля – особенно для Закарпатья, Винницкой, Одесской и Николаевской областей. Там столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

Между тем на северо-западе страны будет заметно комфортнее – +20...+25 градусов, с вероятностью кратковременных дождей и гроз, которые могут быть интенсивными.

"Потому что более прохладный воздух будет поступать на такую раскаленную поверхность", - пояснила Птуха.

Уже в субботу, 5 июля, над Украиной будет проходить атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы в северные, центральные, восточные и юго-восточные регионы. Синоптики прогнозируют снижение температуры: ночью – до +11...+17, днем – +23...+28 градусов. Исключение составит Юг, где удержится жара +28...+33.

Следующее серьезное повышение температуры ожидается уже 6-7 июля, в воскресенье и понедельник. В большинстве регионов снова станет жарко – около +30 градусов, при этом осадков почти не предвидится.

Однако уже во вторник, 8 июля, новый атмосферный фронт может принести осадки на запад и на север страны – дожди, местами с грозами.

"Единственное, что на юге удержится более жаркая погода, но пока что предупреждений о сильной жаре больших масштабов в течение длительного периода мы не ожидаем", – отметила Наталья Птуха, добавив, что такие погодные явления могут быть эпизодическими.

Как ранее писал OBOZ.UA, на Европу надвигается серьезная волна жары, которая накроет континент в ближайшие дни. Местами прогнозируют температуру до +42 градусов. Предупреждения об экстремальных погодных условиях уже обнародовали метеослужбы Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции.

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