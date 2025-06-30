Европа готовится к аномальной жаре, столбики термометров достигнут 42 градусов: какие страны будут под 'ударом'

На Европу надвигается серьезная волна жары, которая накроет континент в ближайшие дни. В ряде государств прогнозируют температуру до +42 градусов. Власти стран находятся в состоянии повышенной готовности и планируют принимать чрезвычайные меры.

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Предупреждение об экстремальных погодных условиях уже обнародовали метеослужбы Испании, Португалии, Франции, Италии и Греции. Об этом пишет The Guardian.

Так, в Испании в пятницу государственное метеорологическое управление Aemet опубликовало предупреждение о жаре, заявив, что в ближайшие дни температура может достичь +42 градусов в некоторых южных районах страны.

"Ожидаются очень высокие и устойчивые температуры как днем, так и ночью, что может представлять опасность для незащищенных и/или уязвимых людей", – отметили в Aemet.

Министерство здравоохранения Мадрида также предупредило людей о необходимости проявлять особую осторожность в жару, напомнив им не находиться на солнце, не допускать обезвоживания и уделять особое внимание пожилым людям, беременным женщинам или людям с хроническими заболеваниями.

Две трети Португалии будут находиться в состоянии повышенной готовности в воскресенье из-за экстремальной жары и лесных пожаров. В Лиссабоне также ожидается температура до +42 градусов.

Во Франции мобилизовали пожарные службы для тушения ранних летних пожаров, поскольку 84 из 101 административного района страны находятся в состоянии повышенной температуры с понедельника до середины недели.

Лесные пожары вспыхнули в районе Корбьер в Оде на юго-западе, где температура уже превысила +40 градусов, что вынудило эвакуировать кемпинг и аббатство в качестве меры предосторожности.

В Марселе температура воздуха также уже приблизилась к 40 градусам, власти распорядились сделать общественные бассейны бесплатными, чтобы помочь жителям пережить жару.

В Неополе и Палермо на Сицилии власти ожидают, что в ближайшие дни столбики термометров будут показывать около +39 градусов. Они распорядилась запретить работу на открытом воздухе в самые жаркие часы дня, как и регион Лигурия на севере Италии. Профсоюзы страны проводят кампанию за распространение этой меры на другие регионы.

Температура приблизилась к +40 градусам по Цельсию и в Греции. К югу от Афин вспыхнул крупный лесной пожар, из-за чего власти отдали распоряжения об эвакуации и перекрыли части прибрежной дороги, соединяющей греческую столицу с Сунионом, где находится древний храм Посейдона, главная туристическая достопримечательность.

По данным AFP, лесные пожары также угрожают домам и промышленным зонам в западной турецкой провинции Измир. Пять кварталов в районе Сеферихисар были эвакуированы, поскольку огонь приближался к жилым районам, сказал губернатор.

СМИ пишет, что волна тепла следует за серией побитых рекордов экстремальной жары, включая самый жаркий март в Европе, согласно климатическому монитору ЕС Copernicus. В результате потепления планеты экстремальные погодные явления, включая ураганы, засухи, наводнения и волны тепла, стали более частыми и интенсивными, предупреждают ученые.

Прошлый год был самым жарким в истории и привел к мировым катастрофам, которые обошлись в более чем в 300 млрд долларов. Исследование Lancet Public Health, опубликованное в прошлом году, показало, что количество смертей от жары в Европе может утроиться к концу столетия, причем непропорционально высокие цифры будут наблюдаться в южных странах, таких как Италия, Греция и Испания.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение следующих пяти лет глобальные температуры на Земле достигнут рекордных значений, что создаст условия для более смертоносных экстремальных погодных условий. В настоящее время существует 70% вероятности того, что за этот период температура в мире повысится на 1,5 градуса по Цельсию.

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