В Украину несется адская жара до +37: в Гидрометцентре назвали даты и сообщили о 'перерывах'

В течение ближайшей недели почти везде в Украине будет царить жаркая погода. Ожидаются две волны жары с "перерывами" от температур свыше +30 градусов и дождей. Причем, за счет того, что территория страны большая, погода может существенно отличаться от региона к региону. Так, дневной температурный минимум будет составлять +22 градуса, а максимум +37 градусов.

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Детальным прогнозом погоды в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Первая волна жары: до +35 градусов

"Территория у нас большая, но в четверг в Украине формируется поле повышенного давления, которое будет способствовать рассеиванию облаков и повышению температуры. Наиболее ощутимы эти изменения будут на западе и юге страны", – пояснила синоптик.

Пятница, 4 июля, будет самым жарким днем для Закарпатья, Винницкой, Одесской и Николаевской областей. Там синоптики прогнозируют жару на уровне +35 градусов. Зато на северо-западе страны температуры будут оставаться достаточно комфортными и умеренными, около +20... +25 градусов. При этом, в большинстве западных и северных областей возможны кратковременные дожди и грозы. Причем, эти дожди и грозы могут быть достаточно интенсивными, "потому что более прохладный воздух будет поступать на такую раскаленную поверхность".

На фоне этой жары над Украиной будет проходить атмосферный фронт, из-за которого в субботу, 5 июля, ночью в северных, центральных, а днем в восточных и юго-восточных областях местами пройдет кратковременный дождь с грозами. Температура начнет снижаться. Ночью она составит +11... +17 градусов, а днем +23... +28 градусов. "И только юг страны останется в пределах дневных температур +28... +33 градуса", – отметила Наталья Птуха.

Вторая за неделю волна жары придет на выходных

В воскресенье и понедельник, 6-7 июля, в Украину может прийти очередная волна жары. В большинстве регионов днем будет около +30 градусов. В эти дни погода возьмет "перерыв" от дождей.

Но во вторник, 8 июля, синоптики ожидают новый атмосферный фронт, который может принести осадки на запад и на север страны – дожди, местами с грозами. "Единственное, что на юге удержится более жаркая погода, но пока что предупреждений о сильной жаре больших масштабов в течение длительного периода мы не ожидаем", – отметила Наталья Птуха. По ее словам, такие погодные явления могут быть эпизодическими.

Отдых в Карпатах, на Днепре и на море: будет ли комфортно

Температура воды в Днепре вблизи Киева будет прогреваться до +24 градусов. На побережье Черного моря вода будет прохладнее, до +16... +18 градусов.

4 июля в Карпатах возможны кратковременные дожди, 5 и 6 июля осадков уже не прогнозируется. А 7-8 июля вновь возможны локальные дожди. Однако, жары в этом регионе ожидать не следует.

Детальный прогноз погоды в Украине по регионам от Гидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал детальные погодные карты для всех регионов Украины до 7 июля. Судя по ним, в течение ближайшей недели Украину ждет две волны жары.

В пятницу, 4 июля, дневные максимумы на уровне более +30 градусов будут господствовать на большей части территории Украины. Жарче всего будет на юге страны и на Закарпатье, где воздух будет прогреваться до +34 градусов. Несколько прохладнее будет на востоке с температурным максимумом на уровне +29 градусов. Но самой прохладной погода будет на северо-западе. Там днем ожидается всего +22... +24 градуса. Здесь, а также на севере страны, прогнозируют кратковременные дожди.

В субботу, 5 июля, дожди уйдут с северо-востока и юга, но появятся на западе и юго-западе. Почти на всей территории Украины ожидается снижение температуры на несколько градусов. Настоящая жара на уровне +30... +32 градуса останется только на юге. На остальной территории дневные температурные максимумы составят +24... +27 градусов. На Закарпатье и на востоке – до +29 градусов.

В воскресенье, 6 июля, температуры снова начнут расти. Днем столбик термометра будет пересекать отметку в +30 градусов на юго-западе и юге страны. Температурный максимум составит +33 градуса. На остальной территории днем воздух будет прогреваться до +25... +28 градусов. Осадки в этот день не ожидаются.

В понедельник, 7 июля, общий температурный фон всей Украины вновь повысится по сравнению с предыдущим днем. Почти везде, кроме крайнего востока страны, дневные максимумы будут превышать отметку +30 градусов. На Закарпатье жара будет достигать +37 градусов, на остальной территории до +33 градусов. На западе синоптики прогнозируют кратковременные дожди.