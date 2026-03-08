Украину накроет антициклон: синоптик рассказала о погоде 9 марта

С понедельника, 9 марта, Украину накроет антициклон. Погода будет наконец сухой и теплой, по настоящему весенней.

Такой прогноз сделала синоптик Наталья Диденко. Днем ожидается +10+15 градусов, на северо-востоке – от 6 до 9 градусов.

"На день рождения нашего Отца, Тараса Шевченко, в Украине везде – весенняя красота! 9-го марта будет тепло, солнечно и птички будут петь! В Киеве на день рождения Тараса Григорьевича – солнышко и +12 градусов", – говорится в сообщении Наталки Диденко.

Прогоноз Укргидрометцентра

9 марта в Украине ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью на северо-востоке местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью от 1°С тепла до 4°С мороза. Днем 9-14°С тепла, в западных областях до 17°С. На северо-востоке и востоке страны 6-11°С.

В Киеве и области 9 марта ожидается небольшая облачность. Без осадков Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью от 1°С тепла до 4°С мороза, днем 9-14°С тепла. В Киеве ночью около 0°С, днем 11-13°С тепла.

Ранее сообщалось, что в Украине после периода холодов ожидается стабильное потепление, которое будет сопровождаться сухой и солнечной погодой. В некоторых регионах в ближайшие дни температура может достичь до +18 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA март в Украине ожидается в целом спокойным и достаточно комфортным по погоде. Несмотря на это, в отдельные периоды возможно существенное похолодание – местами температура может опускаться до -13°C. Наиболее ощутимые морозы прогнозируют в середине месяца.

