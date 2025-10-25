Украинцы переходят на зимнее время: переводить ли часы на телефонах, компьютерах и в авто

В воскресенье, 26 октября 2025 года, Украина переведет стрелки часов на один час назад — на зимнее время. Верховная Рада еще ранее приняла решение об отмене дальнейших переходов на летнее и зимнее время, однако закон не был подписан президентом. Поэтому стрелки часов придется крутить как осенью, так и весной.

Это вызывает привычные вопросы: нужно ли что-то делать с гаджетами, электроникой, авто или бытовой техникой? Ведь не все устройства способны менять время автоматически. Ниже — подробная инструкция, как убедиться, что после ночного перевода времени все ваши часы работают правильно.

Перевести часы на гаджетах

Большинство современных смартфонов и планшетов имеют встроенную функцию автоматического обновления времени. Если ваше устройство подключено к мобильной сети или Wi-Fi, оно самостоятельно "перейдет" на зимнее время в ночь на 26 октября в 3:00. Однако иногда стоит проверить настройки.

На Android:

Перейдите в "Настройки"

Выберите "Дата и время"

Включите "Дата и время сети" или "Автоматическая установка времени"

На iPhone / iPad:

Зайдите в "Настройки"

Выберите "Конфиденциальность" → "Службы геолокации" → "Системные сервисы" → "Часовой пояс"

Убедитесь, что функция активирована

Компьютеры и ноутбуки:

Windows, macOS и Linux давно научились переходить на новое время самостоятельно. Даже если ваш компьютер не подключен к интернету, он обновит время согласно системным настройкам.

Главное — убедиться, что ваш компьютер "знает", что вы в Украине. Проверьте, выбран ли правильный часовой пояс (UTC+2 или UTC+3, в зависимости от сезона) в системных параметрах.

Фитнес-браслеты и смарт-часы

Эти гаджеты обычно не имеют собственного подключения к интернету — они синхронизируются с телефоном. Итак, как только ваш смартфон изменит время, это автоматически отобразится и на фитнес-браслете или часах. В любом случае, после изменения времени лучше проверить — вдруг синхронизация не произошла.

Проверяем точное время вручную

Есть несколько простых способов убедиться, что время на ваших устройствах правильное:

отправьте USSD-запрос *160# — вам придет точное время от мобильного оператора;

введите в Google запрос "киевское время";

воспользуйтесь сайтом точного времени — например, time.is или time.gov.ua.

Как перевести часы в машине

В современных авто перевод времени часто происходит автоматически — через GPS, интернет-соединение или радиосигналы. Однако это не всегда работает, особенно если автомобиль не подключен к интернету или имеет устаревшую систему.

Возможные источники автоматического изменения времени:

GPS — система определяет местоположение и обновляет время;

Радио — принимает сигналы атомных часов;

RDS — использует данные от радиостанций.

В зависимости от марки авто, время меняется через:

мультимедийную систему или бортовой компьютер — зайдите в меню "Настройки → Дата и время"; специальные кнопки на консоли — в более старых моделях это могут быть маленькие ручки возле часов.

В отдельных авто (особенно старых моделей) для изменения часов может потребоваться обратиться к инструкции или сервису.

Перевести часы в авто:

Audi — синхронизация с GPS, также доступна ручная настройка через MMI.

Dacia — автоматическое обновление через GPS, ручная настройка — в Media-Nav.

Fiat — время меняется из меню бортового компьютера кнопками на руле.

Ford — изменение через мультимедийную систему SYNC.

Kia — автоматическое обновление через GPS или вручную в системе UVO.

Opel — настройка времени в меню "Время/Дата".

Renault — часы меняются кнопками на руле.

Škoda — изменение времени в меню мультимедийного радио.

Toyota — ручная настройка кнопками под часами (например, в Auris).

Volkswagen — изменение через мультимедийную систему (в новых Golf).

Volvo — автоматическое обновление, или ручное — через центральный экран.

Настенные и наручные механические часы

О них чаще всего забывают. Однако именно эти часы придется перевести вручную. Поэтому не забудьте после пробуждения в воскресенье проверить механические часы дома, в офисе или на кухне.

