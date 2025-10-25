Украинцы переходят на зимнее время: переводить ли часы на телефонах, компьютерах и в авто
В воскресенье, 26 октября 2025 года, Украина переведет стрелки часов на один час назад — на зимнее время. Верховная Рада еще ранее приняла решение об отмене дальнейших переходов на летнее и зимнее время, однако закон не был подписан президентом. Поэтому стрелки часов придется крутить как осенью, так и весной.
Это вызывает привычные вопросы: нужно ли что-то делать с гаджетами, электроникой, авто или бытовой техникой? Ведь не все устройства способны менять время автоматически. Ниже — подробная инструкция, как убедиться, что после ночного перевода времени все ваши часы работают правильно.
Перевести часы на гаджетах
Большинство современных смартфонов и планшетов имеют встроенную функцию автоматического обновления времени. Если ваше устройство подключено к мобильной сети или Wi-Fi, оно самостоятельно "перейдет" на зимнее время в ночь на 26 октября в 3:00. Однако иногда стоит проверить настройки.
На Android:
- Перейдите в "Настройки"
- Выберите "Дата и время"
- Включите "Дата и время сети" или "Автоматическая установка времени"
На iPhone / iPad:
- Зайдите в "Настройки"
- Выберите "Конфиденциальность" → "Службы геолокации" → "Системные сервисы" → "Часовой пояс"
- Убедитесь, что функция активирована
Компьютеры и ноутбуки:
Windows, macOS и Linux давно научились переходить на новое время самостоятельно. Даже если ваш компьютер не подключен к интернету, он обновит время согласно системным настройкам.
Главное — убедиться, что ваш компьютер "знает", что вы в Украине. Проверьте, выбран ли правильный часовой пояс (UTC+2 или UTC+3, в зависимости от сезона) в системных параметрах.
Фитнес-браслеты и смарт-часы
Эти гаджеты обычно не имеют собственного подключения к интернету — они синхронизируются с телефоном. Итак, как только ваш смартфон изменит время, это автоматически отобразится и на фитнес-браслете или часах. В любом случае, после изменения времени лучше проверить — вдруг синхронизация не произошла.
Проверяем точное время вручную
Есть несколько простых способов убедиться, что время на ваших устройствах правильное:
- отправьте USSD-запрос *160# — вам придет точное время от мобильного оператора;
- введите в Google запрос "киевское время";
- воспользуйтесь сайтом точного времени — например, time.is или time.gov.ua.
Как перевести часы в машине
В современных авто перевод времени часто происходит автоматически — через GPS, интернет-соединение или радиосигналы. Однако это не всегда работает, особенно если автомобиль не подключен к интернету или имеет устаревшую систему.
Возможные источники автоматического изменения времени:
- GPS — система определяет местоположение и обновляет время;
- Радио — принимает сигналы атомных часов;
- RDS — использует данные от радиостанций.
В зависимости от марки авто, время меняется через:
- мультимедийную систему или бортовой компьютер — зайдите в меню "Настройки → Дата и время";
- специальные кнопки на консоли — в более старых моделях это могут быть маленькие ручки возле часов.
В отдельных авто (особенно старых моделей) для изменения часов может потребоваться обратиться к инструкции или сервису.
Перевести часы в авто:
- Audi — синхронизация с GPS, также доступна ручная настройка через MMI.
- Dacia — автоматическое обновление через GPS, ручная настройка — в Media-Nav.
- Fiat — время меняется из меню бортового компьютера кнопками на руле.
- Ford — изменение через мультимедийную систему SYNC.
- Kia — автоматическое обновление через GPS или вручную в системе UVO.
- Opel — настройка времени в меню "Время/Дата".
- Renault — часы меняются кнопками на руле.
- Škoda — изменение времени в меню мультимедийного радио.
- Toyota — ручная настройка кнопками под часами (например, в Auris).
- Volkswagen — изменение через мультимедийную систему (в новых Golf).
- Volvo — автоматическое обновление, или ручное — через центральный экран.
Настенные и наручные механические часы
О них чаще всего забывают. Однако именно эти часы придется перевести вручную. Поэтому не забудьте после пробуждения в воскресенье проверить механические часы дома, в офисе или на кухне.
