Какие страны переводят часы на летнее время: список

Перевод часов в летнее время – это практика, которая используется для эффективного использования дневного света в летний период. Это позволяет уменьшить потребление электроэнергии, поскольку люди имеют больше естественного освещения в течение дня.

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Однако существует дискуссия относительно эффективности этой практики и ее влияния на здоровье. В 2025 году многие страны снова переведут свои часы на летнее время.

Когда перейдем на летнее время 2025

В 2025 году переход на летнее время состоится в ночь на субботу, 29 марта. В 4:00 утра в воскресенье, 30 марта, стрелки часов будут переведены на один час вперед. Этот ежегодный перевод происходит в последнее воскресенье марта.

Почему переводят часы

Переход на летнее время был популяризирован во время Первой и Второй мировых войн для сохранения энергетических ресурсов. После этих событий многие страны продолжили эту практику в мирное время.

В некоторых странах летнее время имеет социальное значение, поскольку дает больше возможностей для активного отдыха на открытом воздухе вечером. Это позволяет людям наслаждаться более длинным световым днем.

Сколько стран переходят на летнее время

Переход на летнее время является распространенной практикой во многих странах мира, в частности в Европе, Северной Америке и других регионах. Известно, что более 40 стран переводят часы дважды в год, а именно – на последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. Это касается не только европейских стран, но и некоторых стран на других континентах.

Европа и Ближний Восток

В Европе, 27 стран ЕС и еще 22 страны континента совершают переход на летнее время, что позволяет эффективно использовать естественный свет. Однако стоит отметить, что у Ирландии де-юре есть зимнее время, несмотря на общую практику летнего времени в Европе. Важной особенностью является то, что страны Ближнего Востока, в частности, Израиль, Ливан, Палестина и Египет, также переходят на летнее время согласно европейскому графику. В то же время, Сирия и Иордания после 2022 года решили остаться на постоянном летнем времени, что фактически означает смену часового пояса.

Северная Америка

На континенте Северной Америки переход на летнее время осуществляется в 8 странах, в частности в Канаде, США, Гренландии, Кубе, а также на Багамах, в Гаити и приграничных муниципалитетах Мексики. Переход происходит во второе воскресенье марта, а возврат на стандартное время — в первое воскресенье ноября. Однако Мексика после 2022 отменила переход на летнее время.

Южная Америка

В Южной Америке только Чили использует летнее время, причем оно продолжается с первого воскресенья сентября до первого воскресенья апреля. Парагвай с 2024 года остается на постоянном летнем времени, что является фактически изменением стандартного времени на весь год.

Австралия и Океания

В Австралии и Океании в летнее время переходят лишь несколько стран и регионов. Так, юго-восточные штаты Австралии и Норфолк отмечают летнее время с первого октября по первое воскресенье апреля. Новая Зеландия также переходит на летнее время с последнего воскресенья сентября в первое воскресенье апреля. До 2021 года летнее время применялось в таких странах как Самоа и Фиджи, но в настоящее время они отказались от этой практики.

Африка

Единственной страной Африки, которая переводит часы на летнее время, является вернувшийся к этому Египет после 8 лет перерыва в 2023 году. В то же время Марокко проводит изменения времени только на период Рамадана, когда часы переводятся назад на зимнее время в последнее воскресенье перед месяцем Шаабан и снова на летнее — после его завершения.

OBOZ.UA ранее писал, когда переход на летнее время в 2025 году в Украине. Вы узнаете, почему принятое решение Верховной Рады об отмене перехода на зимнее и летнее время не было введено в действие.

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