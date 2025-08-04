'Это битва, которую еще предстоит выиграть': Зеленский записал тревожное видео с Харьковщины

В понедельник, 4 августа, президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из самых горячих направлений фронта – Харьковское. Именно там, стоя у стелы с названием областного центра, он записал свое традиционное обращение.

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Президент отметил в видео, что на кону битвы с агрессором стоит независимость нашего государства. И это та главная битва, которую все украинцы должны выиграть.

"В Харькове, виделись сегодня с ребятами и девушками. Очень юными, но они уже знают, чего хотят, какими хотят быть и что их выбор – это независимая Украина. Мы все боремся за одно. Независимость для Украины. И это битва, которую еще предстоит выиграть – всем вместе, всем украинцам, всем украинкам. Абсолютно уверен, что мы это сделаем – Украина всегда будет независимой, всегда будет сильной. Именно такой, как наши люди. Спасибо вам, люди!" – подчеркнул президент.

О чем еще говорил Владимир Зеленский

– Харьков, Харьковщина, очень сильные наши люди. Сначала – боевые бригады. Волчанское направление – 57-я бригада, далее – позиции 92-й отдельной штурмовой бригады. Очень эффективные бригады – я благодарю вас, воины, за каждого уничтоженного оккупанта. Отметил ребят государственными наградами. В обеих бригадах очень откровенно поговорили. И о том, как уже работают важные решения, которые были приняты, в частности, о прямом финансировании для бригад – прежде всего финансирование на дроны.

– Очень важно сейчас дать больше возможностей бригадам так же дать возможности самостоятельно, по своим потребностям, по своему выбору покупать также пикапы, другие необходимые средства. К сожалению, до сих пор много юридических сложностей, бюрократии. Мы будем все упрощать и давать больше возможностей нашим бригадам.

– Завтра я собираю Ставку, мы обсудим там все, что сегодня услышали от наших военных. Плюс развитие контрактов в армии – чтобы контракты можно было расширить, в частности на основе опыта контрактов 18–24.

– Говорил с главой области, с главой города о дополнительной финансовой поддержке для бригад на Харьковщине, которые выполняют боевые задачи. Это то, о чем мы говорили с ребятами сегодня в 57-й бригаде. Конечно, есть вещи, которые оставим непубличными, то, о чем говорили с комбатами, но тоже попробуем все это реализовать.

– Важно, что в Харькове сегодня пообщались с нашими громадами, с представителями бизнеса, школ, вузов. Я благодарен всем за работу в Харькове, ради Харькова и всей нашей Украины. Государство будет и в дальнейшем поддерживать наши города, наши громады Восточной части Украины.

– В частности, это касается специальных условий для бизнеса на прифронтовых и приграничных территориях – чтобы сохранить рабочие места и сохранить наше украинское производство. Много нюансов. Мы обсудили уже с премьер-министром Юлией Свириденко, и ожидаю доклад о программе действий для приграничных территорий.

Напомним, что также сегодня президент Владимир Зеленский посетил одно из медицинских учреждений Харькова, где проходят лечение и реабилитацию украинские воины, раненые на передовой. Среди них – защитники из самых горячих направлений: Покровского, Волчанского и Купянского.

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