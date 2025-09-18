Украинская медицина во время войны: взгляд пациентов и руководителей больниц

Война изменила украинскую медицину, но не сломала ее. Несмотря на постоянное давление – от кадровых потерь и разрушений до растущих ожиданий общества 1 система здравоохранения продолжает лечить, восстанавливать и спасать жизни. Системное исследование "Барометр", которое в этом году ZDOROVI реализовали при поддержке GlobalGiving, впервые объединило оценки пациентов и руководителей больниц, показав, где их видение совпадают, а где 2 существенно отличаются.

Два маршрута: пациентский и управленческий

По словам пациентов, главный "вход" в систему это Центры первичной медико-санитарной помощи (39%). Стационары на втором месте (22%), еще 19% выбирают частный сектор, ища скорость, комфорт или узкопрофильных специалистов.

Со стороны руководителей видим сложности в удовлетворении этого спроса из-за кадрового дефицита: 91% признают нехватку врачей в ключевых специальностях анестезиологии, реабилитации, психотерапии.

Инклюзивность как вызов

Среди опрошенных пациентов каждый четвертый имеет инвалидность или ограничения мобильности. Для них больница начинается еще с порога дверей, лестниц и узких коридоров. Отдельные группы, которые также имеют сложности или требуют особого внимания, пациенты на реабилитации (9%) и родители детей до 5 лет (6%).

Руководители больниц признают: все они намерены создавать безбарьерное пространство, но пока не хватает пандусов, адаптированных санузлов, тактильных элементов и персонала с навыками эффективной коммуникации.

Ментальное здоровье невидимый фронт

Пациенты редко обращаются за серьезной психологической помощью в больницах и не относятся к ней как к важной части лечения. И небезосновательно: в 27,7% заведений психолога нет, а там, где должность есть, помощью пользуются мало. Причины страх осуждения, сомнения в конфиденциальности и привычка "держать все в себе".

Руководители же начали больше уделять внимания ментальному состоянию команд: почти половина проходила учебные программы по психологической поддержке. В то же время стигма и отсутствие системных подходов остаются проблемой: только в 14,6% больниц регулярно оценивают психологическое состояние персонала.

Гендерные различия

Женщины активнее обращаются к медикам и составляют 91% посетителей частных клиник. Мужчины же чаще попадают в стационары в сложных состояниях (31%). Для системы это сигнал: коммуникационные программы должны учитывать разницу в привычках и мотивации.

Больницы во время тревог

Каждая воздушная тревога это прерванный прием и вызов для логистики. Не все учреждения имеют укрытия надлежащего уровня, средства защиты нуждаются в обновлении. Но большинство больниц пытаются адаптировать маршруты так, чтобы даже во время опасности оказывать помощь.

Ориентир на будущее

Украинская медицина сегодня работает на пределе возможностей. Это не вина врачей или пациентов это следствие войны, которую система переживает вместе с обществом. В то же время пациенты отмечают: качество услуг в целом не ухудшилось, что свидетельствует усилия, которые вкладываются в поддержку системы, дают результат и позволяют избегать спада.

Обе стороны соглашаются: нужны кадры, оборудование, инклюзия, защищенность и психологическая поддержка.