Украинская компания SICH за 11 лет произвела 2 млн турникетов и вышла на рынки 10 стран

Ведущий украинский производитель кровоостанавливающих жгутов SICH за 11 лет работы изготовил более 2 млн турникетов, передал ВСУ более 140 тысяч средств для остановки кровотечений и направил более 10 млн грн на нужды военных подразделений.

Группа волонтеров основала компанию в 2014 году в ответ на острый дефицит качественных турникетов на фронте. За 11 лет производство выросло с 100 единиц в месяц до более чем 100 тысяч. Компания представляла украинский продукт на выставках в США, Германии, ОАЭ, Турции, Италии, Испании, Франции, Дании, Польше и Чехии. Сейчас бренд развивает официальную дилерскую сеть в 10 странах.

"SICH – это уже часть украинской культуры безопасности. Более двух миллионов турникетов – это два миллиона шансов на жизнь", – отмечает директор компании Александр Гадомский.

С 2014 года компания бесплатно передала Силам обороны более 100 тысяч бандажей и более 40 тысяч турникетов, 10 тысяч из которых военные подразделения и благотворительные фонды получили по официальным запросам. Также направила почти 10 миллионов гривен на нужды подразделений – от РЭБов и FPV-дронов до Starlink и приборов ночного видения.

Кроме того, компания регулярно проводит тренинги по остановке массивных кровотечений для педагогов, журналистов и общественных инициатив. Среди реализованных социальных инициатив предприятие передало 400 турникетов спасателям в рамках премьеры фильма "2000 метров до Андреевки".

"За каждым турникетом – жизни. Тысячи спасенных. Десятки тысяч людей, которые готовы действовать в случае критической ситуации. И самое главное для нас остается неизменным – беречь жизнь" – подытожил Александр Гадомский.

Информационная справка:

"СИЧ Украина" – крупнейший украинский производитель кровоостанавливающих жгутов SICH-Tourniquet, инструмента номер один в современных гражданских и военных аптечках. Компания основана в 2014 году командой предпринимателей и волонтеров во главе с Александром Гадомским. Официальный поставщик Министерства обороны Украины, Национальной гвардии и полиции.