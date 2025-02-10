Украина в плену высокого атмосферного давления: синоптики сказали, как долго продержатся морозы

Февраль продолжает показывать свой зимний характер. Холодные морозные ночи удержатся до конца недели. При этом осадков ожидать не стоит до пятницы, а на выходных возможен небольшой снег.

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Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, на погоду в Украине с севера влияет антициклон.

Поле высокого атмосферного давления обеспечивает сухую погоду без осадков. В северо-восточных областях кое-где сохраняется гололедица.

Но в пятницу с севера придет атмосферный фронт, который принесет осадки. И уже в выходные можно ожидать небольшого снега.

В такой синоптической ситуации ветер будет очень слабый, 3-8 м/сек, восточного и северо-восточного направления.

Температура ночью остается морозной – в большинстве областей -6…12. Днем от нуля до -6.

Холоднее всего будет в Карпатах, где ночью столбики термометров опустятся до -15.

В западных и южных областях будет несколько теплее, температура будет колебаться от -2 до +4.

Теплее всего будет в Закарпатье, там днем ожидается +3...+8.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине грозит дефицит воды: сокращение периода метеорологической зимы, тенденция к повышению температуры воздуха и отсутствие снегопадов зимой могут привести к снижению уровней подземных вод и рек. В Украине наиболее уязвима к засухам южная степь, в частности районы Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

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