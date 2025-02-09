Украине грозит дефицит воды: синоптики назвали причины

Сокращение периода метеорологической зимы, тенденция к повышению температуры воздуха и отсутствие снегопадов зимой могут привести к снижению уровней подземных вод и рек. В Украине наиболее уязвима к засухам южная степь, в частности районы Одесской, Херсонской и Николаевской областей.

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О тенденциях изменения климата URSA.MEDIA рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух. Она указала на то, что раньше средняя суточная температура ниже нуля держалась несколько месяцев. Теперь настоящая зима в нашей стране длится всего несколько недель.

Погода все еще отличается на высокогорье Карпат и на юге Украины. Но для всех регионов характерна одна общая тенденция – зима становится гораздо теплее.

Снежный покров чаще всего неустойчив и не сохраняется в течение длительного периода. Это наиболее заметно на юге, в центре и даже на севере страны. Кстати, тенденция неустойчивого снежного покрова есть не только в Украине. Она характерна для всей Европы, северного полушария и нашей планеты в целом.

Причиной является глобальное повышение температуры. "Изменение климата влияет на все отрасли экономики в Украине, однако некоторые из них более уязвимы", – отметила климатолог.

Во-первых, уменьшение количества осадков, сопровождающееся интенсивным повышением температуры, приводит к росту засушливости. Это плохо для сельского хозяйства, особенно после потери Каховского водохранилища, которое давало дополнительную влагу и возможности для орошения.

Во-вторых, малоснежные зимы влияют и на туристическую отрасль, горнолыжные виды отдыха.

В третьих, это может изменить баланс в сельском хозяйстве. "Для озимых культур теплая зима при отсутствии снега может оказаться благоприятной, поскольку снижается риск вымокания", – заявила Балабух.

В то же время, по ее словам, отсутствие снега при сильных морозах может нанести серьезный ущерб с/х культурам. Все зависит от сочетания климатических показателей и уязвимости растений.

"Даже в Киеве видим, как среди зимы распускаются деревья, но температура воздуха за сутки может снизиться на 10 градусов и более, что может нанести им большой вред", – отметила она.

Кроме того, снег является источником воды для речных бассейнов и подземных вод.

"Именно благодаря снежному покрову наши реки в значительной степени пополняют свои водные запасы. Влияет он и на уровень грунтовых вод", – объяснила эксперт.

Другое последствие отсутствия снежного покрова – пожары.

"При отсутствии снега и длительной засухи, сухие растения, не упавшие под снегом и не перегнившие от влаги, представляют серьезную опасность при возникновении пожаров, способствуют их быстрому распространению, особенно при наличии ветра", – рассказала Балабух.

Это особенно важно сейчас, когда Украина регулярно подвергается дроновым и ракетным российским обстрелам, что может спровоцировать возгорания.

За 9 месяцев 2024 года в Украине увеличилось количество пожаров в природных экосистемах примерно в 2,2 раза, по сравнению с 2023-м.

"Нужно готовиться к очень интенсивному пожароопасному периоду, обусловленному как раз частично отсутствием снежного покрова, аномально высокими температурами воздуха и дефицитом осадков", – предупредила климатолог.

Как писал OBOZ.UA, ранее швейцарские ученые предупреждали, что миром распространяются мегазасухи, влияние которых ощутит все человечество. Такой сбой сокращает запасы питьевой воды, а также может привести к массовым неурожаям, отсутствию продовольственной безопасности, увеличению смертности деревьев и увеличению количества лесных пожаров.

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