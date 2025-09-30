Украина спасла из сектора Газа еще 57 своих людей: подробности эвакуационной миссии. Фото

30 сентября 2025 года команда Главного управления разведки МО Украины и МИД Украины провела сложную эвакуационную операцию из сектора Газа. В результате удалось спасти 57 человек, среди которых 48 граждан Украины, из них 16 детей. Эвакуация проходила в условиях высокого риска из-за активных боевых действий в регионе. Самолет с людьми уже прибыл в Кишинев, откуда они автобусами отправятся в Украину.

Видео дня

По данным Министерства иностранных дел, среди эвакуированных есть также 9 палестинцев – членов семей украинских граждан. Операция проходила в тесной координации дипломатов и сотрудников ГУР МО. Министр Андрей Сибига подчеркнул, что во время миссии эвакуированным оказывали медицинскую помощь. В частности, среди спасенных двое раненых – гражданин Украины 1999 года рождения и палестинец 1967 года рождения.

Истории спасения

Среди тех, кто возвращается, есть семьи с детьми. Людмила, которая жила в палатках более месяца после уничтожения ее дома, признается: больше всего ждала момента, когда увидит маму в Полтавской области.

"Полтора месяца мы с шестью детьми жили в палатках. Наш дом уничтожил взрыв, слава Богу, что все остались живы. Когда узнали об эвакуации, сразу решили – поедем домой. Я родом с Полтавщины – там живет моя мама. Наконец-то увидимся. Я благодарю Украину, нашего Президента, ГУР и всех тех, кто присоединился к нашему спасению. Они сохранили наши жизни", – рассказала она.

Благодарность за содействие в операции выразили посольствам Украины в Израиле, Молдове и Иордании, а также правительству Молдовы, которое обеспечило транзит. Отдельно отметили авиакомпанию SkyUp, которая уже не впервые помогает украинцам безопасно возвращаться домой.

Эвакуация шаг за шагом

Согласно официальной информации, операция состоялась в два этапа – 29 и 30 сентября. Она требовала согласования многих логистических и разрешительных вопросов. Эвакуационный рейс доставил людей в Кишинев, где их встретили дипломаты и организовали дальнейший путь.

Тем, кто еще остается в секторе Газа, советуют обращаться в Посольство Украины в Израиле по телефону (+972)546676782 или на горячую линию МИД Украины +380442381657.

Заявление Кирилла Буданова

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов подтвердил успешное завершение миссии. В своем Telegram он отметил, что эвакуация была направлена в первую очередь на спасение женщин и детей. Буданов поблагодарил сотрудников военной разведки и дипломатов, которые обеспечили безопасность украинцев в критической ситуации.

Отдельно он выразил благодарность властям Республики Молдова за поддержку и помощь в организации транзита. Также руководитель ГУР подчеркнул вклад авиакомпании SkyUp, которая в очередной раз предоставила борт для эвакуации.

"Продолжаем помогать украинцам, которые оказались в сложных обстоятельствах по всему миру. Защищать своих граждан – обязанность государства. Слава Украине!", – подытожил Буданов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что армия обороны Израиля уже установила контроль над более чем половиной города Газа. Этому предшествовала эвакуация более 800 тысяч из миллиона его жителей. Территориальные достижения ЦАХАЛ стали результатом скоординированных маневров различных дивизий в нескольких точках в рамках операции "Колесницы Гидеона II".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!