Армия Израиля контролирует более половины города Газа – Jerusalem Post

Армия обороны Израиля по состоянию на субботу, 27 сентября, установила оперативный контроль над более чем половиной города Газа. Этому предшествовала эвакуация более 800 тысяч из миллиона его жителей.

Видео дня

Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на источники в Южном командовании Армии обороны Израиля. Они отметили, что территориальные достижения ЦАХАЛ стали результатом скоординированных маневров различных дивизий в нескольких точках в рамках операции "Колесницы Гидеона II".

В издание отметили, что в последние дни ЦАХАЛ расширил масштабы ударов по Газе, каждую ночь атакуя более 140 объектов.

Какие части Газы контролирует Израиль

Источники также сообщили, что Армия обороны Израиля сейчас контролирует несколько районов города. Среди них такие:

– Тель-аль-Хава на юго-западе города – израильская армия неоднократно действовала в этом районе с воздуха и с земли. Несмотря на это, ХАМАС восстанавливал в этом районе свою террористическую инфраструктуру.

– Аль-Нади – район с малоэтажной застройкой, где боевики годами скрывались от ЦАХАЛа.

– Шейх-Аджлин – район у побережья на юго-западе Газы. Там ЦАХАЛ на протяжении последних месяцев проводил массированные авиационные и наземные удары по очагам боевиков.

– Зейтун – район на юго-востоке города, ставший центральной зоной боев в начале войны и во время операции "Колесницы Гидеона I", начавшейся в мае 2025 года.

– Шуджайя на востоке Газы – "один из самых опасных очагов терроризма". Район служил стартовой площадкой для многочисленных отрядов боевиков, ответственных за массовые убийства 7 октября, и стал местом ожесточенных боев.

– Туффах – район на северо-востоке Газы, который был в центре долговременных операций, направленных на поиск и уничтожение террористической инфраструктуры.

Какие районы Газы не под контролем ЦАХАЛ

В то же время, Армия обороны Израиля пока не контролирует такие районы Газы:

– Аль-Рималь – в нем проживала местная элита и высокопоставленные деятели ХАМАС. Район считается "сердцем" города, поскольку на протяжении десятилетий там размещалась банковская инфраструктура, палестинские правительственные учреждения, университеты и медиаресурсы.

– Старый город – исторический центр в "сердце" Газы, который террористы используют как укрытие.

– Израильская армия пока не установила контроль над лагерем беженцев Аль-Шати и районом Сабра.

"В некоторых зонах, о которых нельзя рассказывать подробно, ЦАХАЛ устанавливает осаду, понимая, что там находятся вооруженные боевики. Тот факт, что подавляющее большинство палестинцев покинуло Газу, облегчит армии задачу взятия города путем авиаударов и наземных маневров", – пишет издание.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан. По его словам, израильтянам "пора уже остановиться".

Американский лидер добавил, что якобы уже общался по этому поводу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!