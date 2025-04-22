'Украина снова – одна из самых теплых стран Европы': синоптик уточнила прогноз на среду и предупредила о грозах. Карта

В среду, 23 апреля, в Украине сохранится теплая погода с температурными показателями выше 20 градусов. В большинстве регионов будет сухо, без осадков, однако в кое-где ожидаются дожди с грозами.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что уже в воскресенье, 27 апреля, резко похолодает.

"Завтра, 23 апреля, Украина снова – одна из самых теплых стран Европы. Максимальная температура воздуха в большинстве областей будет составлять в течение дня среды +20+26 градусов. Ветер южных направлений, небольшой, максимум умеренный", – говорится в сообщении.

В западных областях, за исключением Тернопольщины и Хмельнитчины, ожидаются дожди, местами с грозами. Вечером подобные кратковременные дожди ожидаются в Луганской, Донецкой областях, в Крыму и на Днепропетровщине с прилегающими районами. На остальной территории Украины, 23 апреля, прогнозируется сухая, преимущественно солнечная погода.

В Киеве тоже будет солнечно и очень тепло, температура поднимется до +25 градусов. Такая погода в столице сохранится до субботы. Дождь в Киеве будет идти в пятницу и в ночь на субботу. В воскресенье, 27 апреля, осадки в столице прекратятся, даже выглянет солнце, однако произойдет резкое похолодание.

В воскресенье, по всей территории нашей страны будет сухо, солнечно, однако температура воздуха ожидается значительно ниже, днем лишь +11+17 градусов.

"Погода предусматривается изменчивой в конце недели, поэтому – подкорректируйте планы, следите внимательнее за здоровьем, потому что давление и температура будут прыгать, упорядочите, согласно нашей традиции, кладбища, не покупайте искусственных цветов, которые крайне вредны и для здоровья, и для природы, и для воздуха, которым мы дышим и которые ужасно выглядят, планируйте неделю согласно прогнозу погоды", – резюмировала синоптик.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что в Украине на смену теплу идет похолодание, уже 26 и 27 апреля ожидается ощутимое снижение температуры воздуха. В то же время о заморозках пока речь не идет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Европе наблюдается резкий контраст температур. Сильный холодный фронт из Северной Атлантики охватил юго-запад континента, в частности, Пиренейский полуостров. Виной этому является плотный, влажный воздух, пришедший из океана.

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